För två år sedan höjde Norrbottens läns landsting ambulanshyrorna i samband med evenemang till 2 000 kronor i timmen.

Det har slagit hårt mot framförallt motorsporten där många mindre klubbar haft svårt att få ihop budgeten för att anordna en tävling.

Till helgen är det dags för Nordcupen i Luleå. För två år sedan var Luleå MS tvunget att avstå från sin deltävling på grund av kostnaden. I år har man fått ihop de 40 000 kronor som det kostar med ambulans, men det har varit knapert.

Kravställningen på sjukvården på plats är också hög. Man kan slippa ambulans, men då ska det bland annat finnas ett medicinskt center, en bårbil för transport och akutsjukvårdare på plats som kan ge smärtlindring. Med tanke på de olyckor som har varit, bland annat en med dödlig utgång 2015 i Luleå, har de flesta klubbarna själva valt att ha ambulans på plats.

Tidigare under säsongen fick Umeå ställa in sin tävling i Nordcupen på grund av just ambulanshyran och för tre veckor sedan anordnade Malmfältens MCK deltävling 3 – med en inhyrd ambulans från Jämtland för att sänka kostnaden. Då gick man via ett privat företag som körde 100 mil tur och retur.

– Det går inte att använda landstinget i Gällivare. Vi försökte göra det i fjol och bokade upp i god tid, men när vi skulle synka en månad innan så fick vi veta att de inte kunde få fram personal. Dessutom kostar det 48 000 kronor för en helg och de kan inte garantera att de kommer. Det är en ohållbar situation, säger MMCK:s ordförande Jonas Larsson.

Vad betalade ni för ambulansen från Jämtland?

– 20 000 kronor och då hade de ändå lagt på en extra dag för restid.

Fem kilometer ifrån tävlingen fanns en ambulans att hyra, men det hade alltså varit ett dubbelt så dyrt alternativ – som ändå hade kunnat sluta med att föreningen stod utan sjukvård på plats.

Även Luleå hörde av sig till det jämtländska företaget för att boka deras ambulans – men den var redan uthyrd till helgen.

– Nu vet vi det till nästa gång att den finns att boka, säger Leif Widmark i Luleå MS som skriver under på att de höga hyrorna är ohållbart.

Även Kiruna MK har hyrt in ambulansen från Jämtland till sin deltävling i Nordcupen 4-5 augusti. En resa som alltså innebär ytterligare 25 mil.

– Vi är tyvärr tvungna när vi inte får någon hjälp här. Det är ungefär 20 000 kronor i skillnad, säger Mats Rautio, Kiruna MK.

Stig Holmberg är länsansvarig för ambulanssjukvården. Han ger bakgrunden till beslutet som togs att höja taxan:

– Tidigare har vi subventionerat det här och det tänker vi inte göra med skattepengar. Vi måste få täckning för de kostnader vi har och det är de faktiska kostnaderna vi tar betalt för, säger Holmberg.

Han menar också att det är upp till varje klubb att själv bestämma om man vill ha ambulans på sina tävlingar eller inte.

– Det är inte vi som säger om de behöver ambulans, utan det är respektive arrangör som beslutar. Vi brukar alltid säga att det billigaste är att ringa 112 om det händer något så kommer vi dit, det kostar ingenting. Men vill man ha en exklusiv resurs så kostar det de här pengarna.

Hur kommer det sig att det är hälften så dyrt att beställa en ambulans från Jämtland som kör 100 mil?

– Det har jag ingen aning om. Vi gjorde en undersökning nationellt och använder den nivån. Men det finns olika avtal i olika landsting.

Det blir lite anmärkningsvärt när det finns en ambulans fem kilometer ifrån tävlingen.

– Ja, det förstår jag, men det är inte ambulansen i sig som är det intressanta. Det är vårdpersonalen som kostar pengar. Vi tar in personal på övertid och i synnerhet under sommaren har vi knappt personal att bemanna våra egna resurser. Tyvärr är det så.

Har det varit på tal att sänka kostnaden?

– Nej, inte alls. Snarare måste vi göra en översyn om det ligger i rätt nivå. Det var ett par år sedan vi satte det priset och kostnaderna ökar för oss.