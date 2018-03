Antonia Göransson

Ålder: 27

Född: 16 september 1990 i södra Åsum.

Längd: 167 cm

Vikt: 65 kg

Position: Mittfältare

Landskamper: 50 A-landskamper.

Klubbar: Sjöbo IF, Hornskrokens IF, Trångfors, Alviks IK, Ldb FC Malmö, Kristianstads DFF, Hamburger SV, 1. FFC Turbine Potsdam, Vittsjö GIK, Mallbackens IF, Kolbotn IL, Fiorentina och Assi.

Aktuell: Är Assis IF:s senaste nyförvärv.

Källa: svenskfotboll.se