Fotboll Under torsdagskvällen tar Assi sig an de allsvenska serieledarna Piteå IF i finalen av Coop Norrbotten Cup, eller DM som det kallas i folkmun. En tuff uppgift, enligt den nytillträdde tränaren Kenth Wärja. "Vi vet att vi möter ett Piteå som slår de andra allsvenska lagen så vi förstår själva att vi kommer få det jobbigt", säger han.