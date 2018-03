För en tid sedan blev det officiellt att Per Johansson lämnar sitt uppdrag i Boden Handboll efter den här säsongen. Anledningen: Han hade blivit erbjuden jobbet som förbundskapten för Montenegro.

Under avslutningen av den här säsongen skulle han kombinera de båda uppdragen.

Men nu har Johansson fått ett nytt uppdrag, kan Sporten avslöja.

Han tar över CSM Bucaresti.

Bara minuter efter Sportens avslöjande blev nyheten officiell.

I ett pressmeddelande framgår att Per Johansson kommer medverka i ett antal av Bodens slutspelsmatcher, kombinerat med tränarsysslan i CSM Bucaresti.

– Beslutet att delvis lämna Boden var ett mycket svårt beslut att fatta. Vi har gått genom eld tillsammans denna säsong. Lagets utveckling och tjejernas insats under våren saknar motstycke. Från ett cementerat bottenlag avslutade vi serien som ett av ligans mest formstarka lag och tog oss till kvartsfinal med tre poäng tillgodo. Men laget vilar just nu på ett väldigt starkt fundament där alla energitjuvar är försvunna och alla är enormt fokuserade på vad som krävs för att fälla den stora giganten IK Sävehof och nå sin topp-potential under slutspelet. Laget vilar dessutom i goda händer då "Kekke" Harlin verkligen har växt med det stora ansvar han haft hela säsongen, säger Per Johansson i ett pressmeddelande.

Han säger också:

– Jag vill också tacka Boden Handboll IF för att de låter mig ta denna chans. Det är få förunnat att få chansen att vinna Champions League som coach. CSM Bucuresti är en av världens absolut bästa klubbar där allt annat än ett guld i Champions League är ett fiasko. Det är inget man hymlar med nere i Rumänien.

Boden Handboll sportchef Mikael Carlsson i samma pressmeddelande:

– Kenneth Harlin har under stora delar av säsongen ansvarat för träningar och matchförberedelser och kommer så göra fortsättningsvis. Vid behov så kommer Kenneth att ta över huvudansvaret som matchcoach för Boden Handboll IF.

– Vi gratulerar Per och tackar för det fantastiska arbete han lagt ner i Boden Handboll IF samtidigt som vi ser fram emot att avsluta säsongen på bästa sätt tillsammans.

Per Johansson kommer att vara förbundskapten för Montenegro parallellt med huvudtränaruppdraget i den rumänska storklubben.