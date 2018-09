Denzel Andersson och BC Luleå mötte i sin första match i träningsturneringen i Östersund hemmalaget Jämtland. För Andersson tog matchen slut redan innan halvtid sedan han tvingats linka av planen.

– Jag trampade på någons fot och vrickade till foten lite, men det handlade mer om att vi tog det säkra före det osäkra, förklarar Andersson.

Så du hade kunnat spela mer?

– Ja om det hade gällt något. Nu vet vi att vi har match imorgon igen och då är det lika bra att vila.

BC Luleå höll jämna steg med Jämtland under 20 minuter och i halvtid var underläget endast tre poäng, 46–49, men sedan rann det iväg under den andra halvleken. Det senaste nyförvärvet, Robert Gilchrist, hade under den inledande halvleken presenterat lite av de som han kommer att bidra med i BC-linnet. Bland annat så stod han för säsongs första dunk.

– Vi fick svaret i den här matchen att vi har mycket jobb att göra. Vi läckte defensivt och det ska vi inte sticka under stol med och det ska vi väl täppa till. Offensivt tycker jag att vi fick ganska bra svar för 82 poäng på bortaplan är helt ok, säger coach Peter Öqvist.

BC Luleå matchade fem nyförvärv i matchen och Peter Öqvist fick ge sitt vitsord om var och en.

Corban Collins.

– Jag tycker med tanke på att det var första matchen ett bra framträdande. Han var stabil även om han kanske var lite för snäll och ville bjuda lagkamraterna på någon extra passning.

Daniel Alexander.

– Bra även han med. Tyvärr så blev hans match kanske lite för sönderryckt av fouls han stoppar i 17 poäng, men hade kunnat göra ännu fler.

Tavarius Shine.

– Riktigt bra i försvaret. Han var effektiv framåt också med 100 procentigt skytte på tvåpoängarna.

Robert Gilchrist.

– Han hade mycket nytt att lära sig eftersom han har minst tid med laget. Han visade dock med sitt fysiska spel att han kommer att bli bra för oss när allt sitter där.

Thomas Massamba.

– Thomas är jättestabil och i den här matchen visade han stort ledarskap.

I Jämtland så gjorde förre BC-guarden Adam Rönnqvist debut.

– Han var sämst (skratt) nä jag bara skojar. Han såg ut som han brukar och han gjorde det vi hade förväntat oss, säger Andersson.

Var det konstigt att ha honom som motståndare?

– Det var lite konstigt att se honom i Jämtlandströja.

Vad säger du om matchen i stort?

– Tja att vi hade chockat hela världen om vi hade gjort en perfekt match.