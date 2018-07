Under gårdagen kunde BC Luleå presentera amerikanen Tavarius Shine. Redan under fredagen kunde man presentera sin tredje och sista importspelare, Daniel Alexander. Han är 206 centimeter lång och blev mästare i NBA:s utvecklingsliga i våras.

– Det känns otroligt. Ett för att det är möjlighet att upptäcka en ny kultur. Det kommer definitivt att bli det kallaste stället jag varit på. Förutom basket ska det bli kul att se den geografiska omgivningen, säger Daniel Alexander i ett pressmeddelande.

Han har de senaste somrarna i Australiens andraliga där han varit en av seriens främsta spelare. Under vinterhalvåret har han spelat i NBA G-League (NBA:s utvecklingsliga). För bara några månader sedan blev han G-League-mästare med Austin Spurs som tillhör NBA-organisationen San Antonio Spurs.

– Jag kommer själv från Austin, Texas. Så att få spela med laget från min stad för San Antonio Spurs organisation var fantastiskt. Det var en otrolig upplevelse att få vinna mästerskapet och spela med väldigt duktiga spelare, konstaterar han i ett pressmeddelande och tillägger:

– Fansen kan förvänta sig en längre människa som kan springa snabbt. Jag har alltid försökt vara på topp fysiskt genom hela min karriär. Jag är väldigt atletisk så de kan förvänta sig coola dunkar. Det jag är absolut bäst på är skjuta vilket jag kan göra lite överallt ifrån.

Just nu befinner Alexander sig i Australien och spelar med laget Lakeside Lightning sommaren ut. Där snittar han, något otroliga, 27 poäng, åtta returer och fem assist per match. BC Luleås tränare beskriver sin sista importspelare:

– Daniel Alexander är en stor forward, atletisk, stark returtagare och duktig trepoängsskytt. Han kan göra mål på flera olika sätt och kommer passa in bra hos oss. Scoutingen har skett via G-League och coacher där men också via Sverigebekantingen Liam Rush (tidigare ligaspelare) som sett honom på nära håll i Australien.