I slutskedet av grundserien hade Boden Handboll en del skadeproblematik – men när slutspelet börjar är man i stort sett skadefria.

– Det känns bra. Vi går in i slutfaserna nu i förberedelserna. Under måndagen körde vi lite generell taktik och beteendemönster på Sävehof, och under tisdagen lite specifika situationer vad vi gjorde bra sista matcherna och hur vi ska störa Sävehof. Sen är det bara på och köra, säger Bodens tränare Kenneth "Kekke" Harlin och fortsätter:

– Vår målvakt Viktoria Polshikova har haft lite ryggproblem tidigare och i måndags hade hon ganska mycket känningar. Hon fick stå över träningen och fick istället behandling för att kunna vara redo för matchen. I övrigt är det full trupp som gäller.

Sävehof förlorade oväntat fjolårets final men innan dess hade laget hela åtta raka SM-guld.

Och när storlaget tar emot Boden Handboll i kvartsfinalen är man storfavoriter.

– Vi behöver få till en kollektiv 100-procentig insats för att slå ett så pass bra lag som Sävehof, det är vi medvetna om. Viktigaste är att undvika det här lätta målen för Sävehof som är väldigt bra på att straffa våra misstag och göra enkla mål. Vi vill helst inte få en "Hawaii-handboll" med mycket slarv och tekniska spel.

"Kekke" Harlin menar att blir extra viktigt att hålla sig på banan mot ett lag som Sävehof.

– Får vi spela uppställt sex mot sex då tycker jag att vi känns minst lika starka som Sävehof.