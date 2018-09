Under lördagen spelade Boden Handboll sin sista träningsmatch inför SHE-starten. Och det blev en tuff match för Boden.

Gästande Skuru tog ledningen med 1–0 efter 38 sekunder. Sedan fortsatte de att trumma på.

Boden låg under med 15–21 i halvtid. När matchen var över visade resultattavlan att Boden hade förlorat med 28–37.

– Skuru är otroligt starka och otroligt bra. Vi är inte riktigt där i dag. Då blir det såna här siffror. Sen kom vi inte riktigt upp i försvarsspelet med. Då blir det ännu tyngre. De ska vinna mot oss med de här siffrorna ändå. Men vi kan helt klart göra en bättre match, säger Annica Ölén.

Hon fortsätter:

– Jag har känslan att de gjorde mycket mål på kontringar, även om jag inte sett några siffror på det. Men det känns verkligen som en grej vi kan förbättra. Alla kan springa och springa hem. Då handlar det bara om inställning och inte om hur bra handbollsspelare man är. Där har vi några mål att hämta upp också.

Vad betyder det för er att få en sån här tuff match i genrepet inför SHE-starten?

– Det har hela tiden varit en tanke att vi ska spela mot ett topplag inför seriestarten. Så att vi ska känna en revanschlust när serien startar. Sen hade jag önskat att vi hade gjort en bättre match. Även om det aldrig är kul att förlora så har jag förstått att tanken var att vi inte skulle vinna den här matchen.

Annica Ölén var nöjd med ett par saker efter 28–37-förlusten. Bland annat inhoppande Virginia Fernandez målvaktsspel och Kristiane Stormoens spel.

– Virginia kommer in i målet i första halvleken och gör det riktigt bra. Det är så skönt att vi kan slänga in den andra målvakten när det inte funkar för den ena. Det är verkligen en trygghet. Det vill jag lyfta. Jag hoppas verkligen att det här målvaktsparet kommer komplettera varandra bra, säger Ölén innan hon kommer in på Stormoen.

– Hon är framförallt en skytt. Sen har hon också andra kvaliteter som är så himla bra. Om man jämför med våra vänsternior förra året så kan hon inte bara skjuta. Hon har en bra blick för spelet och slår målgivande passningar. Hon är också hur bra som helst i försvaret. Hon är verkligen en komplett spelare som blir viktig för oss den här säsongen.

Femmålsskytten Stormoen själv:

– I dag står vi för mycket och en i försvar. Vi kommer inte ut och tacklar något. De har bra skyttar och linjespelare och de straffar oss också på kontringar, säger hon om matchen.

Vad säger du om din egen insats?

– Jag skjuter för dåligt. Jag får många bra chanser som jag inte gör mål på. I försvar var jag för passiv. Jag ska bli bättre till att serien startar.