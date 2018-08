En tuff start på höstsäsongen väntade seriesexan Boden. Förra helgen tog laget sig an serieledande Hudiksvall och norrbottningarna pressade gästerna. Men efter att Willie Clemons visats ut i inledningen av andra halvlek och serieledarna kvitterat matchen från straffpunkten på stopptid, blev det en poäng med bitter eftersmak.

– Vi var alla jäkligt irriterade efter den matchen. Vi har mobiliserat kraft efter det och haft en grymt bra träningsvecka. Vi har varit sugna på den här matchen ända sedan i måndags. Vi var grymt hungriga taggade idag, säger Bodens tränare Tomas Eriksson.

Men avsaknaden av den avstängde mittfältsgeneralen Clemons blev mindre än många trott på förhand. När Boden under lördagen lyckades bärga en fullpoängare mot serietvåan IFK Timrå. Precis som mot Hudiksvall stod Boden för en magisk inledning på matchen, men den här gången fick laget även en riktig rivstart målmässigt. Arish Nouri gav hemmalaget ledningen när han knorrade in en frispark från distans efter en kvart spelad av matchen. Inte blev läget sämre när den notoriske målskytten Jack Green höll sig framme på en stolpretur och slog in tvåan. Trean kom när Nouri återigen höll sig framme med sin frisparksfot, inlägget från Nouri knoppades i mål av Jakob Johansson-Inga.

– Det är väldigt intressant att prestationen kanske inte är på topp idag, men vi slår Timrå med 6–1. Det blir lite islossning, får in några mål och det är viktigt för självförtroendet. Väldigt skönt att kunna njuta av sista tjugo minuterna utan att ha 200 i puls, konstaterar tränaren.

– Vi har haft några matcher där vi bara har gjort ett mål. Det var skönt att vi fick in några mål och kunde sen spela ut lite. Det är lite irriterande när de gör 3-1 direkt i andra men vi lyckas utöka ganska snabbt. Det här var grymt skönt!

Trots Timrås reducering i inledningen av den andra halvleken var segern aldrig hotad. Då hemmalagets Oscar Stjernquist gjorde två mål efter tilltrasslade hörnsituationer. I matchens slutskede satte Precious Johnson matchens sista mål och fastställde slutresultatet. För övrigt glädjande att Max Wårell debuterade efter sin skada han ådrog sig i träningsmatchen mot IFK Göteborg.

– Det är klart att vi hade velat ha sex poäng från de här två matcherna, speciellt med tanke på hur de här matcherna har sett ut. Fyra poäng och om de andra tappar poäng så är det bra, såklart.