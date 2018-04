Bodens BS åkte ner till Arvika för viktiga matchen mot slutspelsjagande Jösse under lördagen. Och det blev en ganska klar förlust till slut för Bodensarna. Slutresultatet skrevs till 14–6 till fördel för hemmalaget.

Boden ligger fortsatt just ovanför kvalstrecket nedåt men lagen bakom jagar. Falkenberg, som ligger just under strecket, är nu bara en poäng efter Boden i tabellen.

Norrbottningarna fortsätter att matcha under söndagen, då man möter BK Tegnér i Säffle. BK Tegnér är ett annat lag som jagar Boden och söndagens match blir viktig.