Trots att laget till stora delar har kryssat sig igenom vårsäsongen ligger Boden hack i häl på topplagen. Mycket tack vare att laget inte har förlorat i division 2 sedan 21 april, 4–1 borta mot IFK Timrå, vilket är deras enda inkasserade förlust.

– Vi har haft sommaruppehåll och man har hunnit utvärdera, fundera och smälta vårsäsongen. Vi är väldigt nöjda med många saker under våren. Jag tycker att vi har spelat bra, gjort mycket mål och varit spelförande i många matcher. Men vi har även släppt in lite för enkla mål vissa matcher, vilket har gjort att vi har tappat några billiga poäng. Vi är några poäng efter toppen men tycker själva att vi är ett lag för toppen av tabellen. Det är upp till bevis nu under hösten och har fortfarande tid att byta ut de här kryssen mot vinster istället, säger Bodens tränare Tomas Eriksson.

– Den är bra och vi har revanschlusta. Man känner att vi inte riktigt har fått ut allt som vi vill. Men är trots det ändå bra med i tabellen och det är tolv matcher kvar med mycket kvar att spela om. Vi känner att tiden talar för oss och det är en positiv känsla.

Nu väntar omstart och Boden tar under lördagen emot serieledande Hudiksvall, hemma på Boden Arena. En rolig utmaning, enligt Eriksson.

– Det blir en ruggigt rolig utmaning. Vi grämer oss över att vi tappade ledningen mot dem i seriepremäriren och kände att vi skulle ha med oss tre poäng. Det ska bli kul att möta dem hemma, där vi är obesegrade och har ett bra självförtroende.

Till lördagens omstart saknas Zak Guerfi (avstängd) och Max Wårell (skadad). Värt att notera är att Jonatan Vikström nu kan få göra sin debut i Bodentröjan i division två och är tillgänglig för spel.

– Det känns skitbra att ha Jonte (Vikström) spelklar. Det var den första spelaren som jag tänkte på att jag ville ha in, när jag blev klar som tränare för Boden. En bra karaktär och en duktig spelare som inte har fått ut det han har i sig. Det känns grymt bra att få in honom på ett långt kontrakt. En spelare som vi kan bygga på för framtiden. Han har inte spelar ordentligt på två år och egentligen inte mycket A-lagsfotboll överhuvudtaget. En spelare som vi hoppas på att ha stor nytta av redan i höst, konstaterar han och tillägger:

– Han gjorde en bra insats mot IFK Göteborg och gjorde en bra insats i lördags mot Notviken. Han är inne och konkurrerar till 100 procent, högaktuell.