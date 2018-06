Cupen är en tävling i flera delar och under helgen gick den i Luleå av stapeln på Näverbergets motorstadion i Måttsund och hade många startande i samtliga åldersklasser. Tävlingen var uppdelad i två separata delar, en på lördagen och sedan en på söndagen. Den andra tävlingshelgen i Nordcupen som skulle gått i Umeå fick ställas in på grund av dyra ambulanskostnader, något som Sporten tidigare skrivit om. Helgens tävling blev då istället den tredje i ordningen. De två första har körts i Piteå och Gällivare. En av segrarna under lördagen blev norrmannen Edvard Simensen.

– Det var ett bra race. Jag var trea ut från start men jag tog över ledningen på ena raksträckan. Det går att kolla bakåt i någon öppen sväng och jag såg att segern var klar, säger han.

– Banan här måste jag säga är bra. Det är för att roligare att köra på sand än på jord som vi gör på många andra ställen.

Piteåföraren Alexander Andersson var inte riktigt lika nöjd med förutsättningarna.

– Det var jobbigt. Banan har blivit så himla dålig nu på eftermiddagen. Det beror nog på att de stora har kört. Man märker det för det finns så djupa spår och hoppen blir förstörda.

– Då är den riktigt kul. Den är bland de bättre i Norrbotten tycker jag, men efter Piteå såklart, skrattar han.