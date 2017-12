Ålder: 65

Född: Tibro

Bor: Fagernäs, Boden

Familj: Trillingarna Petra, Andreas, Henrik

Klubbar som tränare: IK Sirius, Tibro AIK, Rimbo IF, Alunda IF, Gamla Upsala SK, Bälinge IF, Bodens BK, Trångfors IF och Alviks IK. Även varit sportchef i BBK och i IBK Boden under innebandylagets storhetstid

Aktuell: Tränare i IFK Luleå