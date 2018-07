Här är resultatlistan från Coloramaloppet, som avgjordes i samband med Pajala marknad.

Damer Elit 6000 meter

1) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 25:58, 2) Maja Mörth, Gagnefs IF, 26:05, 3) Linda-Marie Tillstam, 27:06, 4) Katarina Auland, S. Sunderbyn, 27:55, 5) Eelkje Tuma, Liviöjärvi IF, 28:37.

Herrar Elit 6000 meter

1) Gustav Uusihannu, Bergnäset AIK, 20:12, 2) David Lantto, OK Sarven, 21:37, 3) Fredrik Persson Rova, 22:15, 4) Daniel Larsson, Gällivare EC, 22:41, 5) Johani Laakone N88 22:48 +2:36

6) Simon Eriksson, Överkalix IF, 23:28.

Damer Elit 12000 meter

1) Kristin Uusitalo, SAIF, 50:31, 2) Alice Kero, Sattajärvi IF, 52:33, 3) Annika Lantto, Pello IF, 55:14, 4) Christina Klingestål, Liviöjärvi IF, 58:19, 5) 46 Teija Harnesk, Soukolojärvi 58:56, 6) Edith Hult, Solvikarna, 1:00:38, 7) Anita Martinell, Luleå triathon, 1:01:46, 8) Therese Mörtberg, Korpilombolo GIF, 1:06:30, 9) Eeva Sauri, Pajala, 1:19:27.

Herrar Elit 12000 meter

1) Niklas Niska, Liviöjärvi IF, 41:29, 2) Lucas Skott, Aapua IF, 44:36, 3) Glenn Lund, Gällivare Endurance, 44:54, 4) Erik Skott, AapuaIF, 45:29, 5) Fredrik Mäki, Aapua IF, 46:13, 6) Tomas Pekkari, Jalles TC, 46:35, 7) Håkan Olsson, Luleå Gjutarens IF, 48:10, 8) Slmon Kero, Sattajärvi IF, 49:20, 9) Magnus Säveros, Nilivaara IS, 49:32, 10) Petter Särkijärvi, Liviöjärvi IF, 50:12, 11) 62 Robert Nordström, Vittangi SK, 52:00, 12) Erik Kruukka, Vittangi SK, 53:15, 13) Jimmy Pikkarainen, Jukkasjärvi IF, 53:20, 14) Robert Mattsson, Vittangi SK, 53:33, 15) Patrik Laaksonen, Vittangi Sportklubb, 53:47, 16) 63 Robert Ylipää, Liviöjärvi IF, 55:10, 17) 68 Kjell Åke Lahti, Sattajärvi IF, 1:00:56, 18) Göte Josefsson, Nilivaara IS, 1:06:47.