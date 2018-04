Robert Bergh tryckte av Muscle Hustle från start men Erik Adielsson lyckades fånga upp den utvändigt med Diamanten. Makethemark hamnade sista och tvingades sedan göra grovjobbet utvändigt om Diamanten under slutrundan. Någon match blev det dock aldrig.

Diamanten slipas för elitloppet av Stig H Johansson.

- Han har den kapaciteten, ingen tvekan om det, sa kusken Erik Adielsson efter segern i Berth Johanssons Memorial.

I fjol flyttades Diamanten från Robert Bergh till Stig H Johansson och det blev som alltid när stjärnhästar flyttas stor uppmärksamhet i media. Att Diamanten ställdes mot tidigare stallkamraten Muscle Hustle i årsdebuten kryddade lördagens inledande V75-lopp rejält.

Robert Bergh var också offensiv från start med Muscle Hustle men Erik Adielsson kunde försvara ledningen i en härlig duell första halvvarvet. Efter den snabba inledningen i 1.09-fart dämpades farten rejält på mellanvarvet och i den snabba avslutningen sedan vann Diamanten bekvämt före Muscle Hustle och Makethemark.

Diamanten, som i fjol tjänade över fyra miljoner kronor som fyraåring och bland annat vann Kungapokalen och Sprintermästaren, gav tränaren Stig H Johansson det svar han önskat i årsdebuten.

- Ja, det var riktigt ruggig snabb första trehundring som jag förstår och han såg jättefin ut hästen. Det vart bra ändå när han fick ledningen och fick dämpa tempot så rejält som han fick göra, men det är en riktigt fin häst och han klarar nog att gå tuffare också. Jag är jättenöjd, naturligtvis, sa Stig H Johansson.

”En topphäst”

Solvallatränaren var förstås spänd vilket svar han skulle få av Diamanten.

- Det tillhör den här verksamheten och det är lite grann finessen med det också, att man ska bli lite stressad och att man ska bli lite påtänd när det är stora lopp, speciellt som det var i dag.

Erik Adielsson var förstås också nöjd med svaret Diamanten gav i årsdebuten.

- Han har visat otroligt mycket redan förra säsongen. Det är en riktig motor i honom, han var lugn och fräsch, han var löpvillig, han var perfekt och jag var supernöjd med honom. Han känns som han kan gå på alla distanser. En topphäst helt enkelt.

När Elitloppet kom på tal svarade Erik Adielsson.

- Han kan vara med där om ägarna och Stig vill. Han har den kapaciteten, ingen tvekan om det.

Banrekord och biljett till Olympiatravet

En biljett Olympiatravet stod på spel i Guldbjörken (V75-3) och Beau Mec bjöd på en imponerande långspurt sista 700 som räckte ända till Åbys miljonlopp nästa helg.

I sista sväng såg det ut som att favoriten Cruzado Dela Noche hade avgjort loppet då han bara längde på stegen och kopplade grepp på ledaren Digital Ink. Men över upploppet var Beau Mec starkast och den elvaårige hingsten såg härligt löpsugen ut på nytt banrekord, 1.11,6 över distansen 2 140 meter autostart.

- Det är härligt. Nu får vi ladda för Åby nästa helg. Det är jättestort. Det är kul ha sådana här hästar. Han är bra, sa tränaren Lars Wikström.

Kusken Carl Johan Jepson var förstås också nöjd med en plats i Olympiatravet.

- Han känns fräsch och fin och visar ju kanonform, så varför inte.

- Han var jättebra hästen. Det var bra tempo som vi önskade och han var starkast till slut.

Nio hästar är därmed klara för Olympiatravet: Lionel, Takethem, Ringostarr Treb, Titty Jepson, Giveitgasandgo, On Track Piraten, Zenit Brick, Day Or Night In och Beau Mec.

Kusken Ulf Ohlsson var besviken efter loppet och menade att materialfel kostade honom och Cruzado Dela Noche segern.

- Snöret till rycktussarna fastnade i svansen. Vi förlorade loppet på det med garanti, sa Ulf Ohlsson.

Hattrick för Ulf Ohlsson

Ulf Ohlsson fick revansch i V75-4 och det blev en ren uppgörelse över upploppet mellan stallkamraterna Total Recall i ledningen och Digital Performer där den sistnämnde drog längsta strået. En dubbelseger för tränaren Stefan Melander.

I V75-6 blev det ytterligare en tränarseger för Stefan Melander. Ulf Ohlsson skötte tömmarna bakom favoriten Disco Volante som visade att han numera även klarar att gå i ryggar.

Ulf Ohlsson tog sedan även en tredje V75-seger då han vann V75-avslutningen med Catarina Lundström-tränade Qahar Q.C. Ulf Ohlsson styrde fram utvändigt ledaren 1500 meter kvar i långloppet och sedan var sjuåringen bara starkast. Han avslutade dessutom dagen med en triumf bakom Vertigo Knekten. Ett kallblod som inte vunnit något av sina 36 inledande försök.

Banrekord även i Vårbjörken

Ett annat kallblod, Månprinsen A.M,. var dagens största favorit på V75 men efter tre raka segrar i år kom första förlusten då norske Lome Brage ganska bekvämt kunde hålla undan från ledningen i Vårbjörken (V75-5) tillsammans med Erik Adielsson.

Månprinsen A.M. fick en tung resa fram till positionen utvändigt ledaren och föll ändå med stil i en snabb avslutning.

Jan-Olov Persson tränar numera Lome Brage som även ska arbeta med avel i Sverige.

- Hudiksvalls-luften har gjort bra på en vecka. Jag fick en häst i fint skick. Jag såg att han såg lugn och fin ut i ledningen och vet att han kan flytta på sig när han får ta det lugnt en bit, sa Jan-Olov Persson.

Segertiden på Lome Brage blev 1.20,6 över 1640 meter autostart, nytt banrekord på Umåker.

- Han gjorde det fantastiskt bra. Det här är nästan som att köra varmblod, det här är kallblodens formel 1. Han vann väldigt enkelt på en ruskig tid, sa segerkusken Erik Adielsson som liksom Ohlsson lämnade Umåkerhelgen med fyra segrar i bagaget.

I V75-2 överraskade 14-oddsaren Cameron Dream tillsammans med Martin P Djuse. Sjätte invändigt blev tredje invändigt dryga 1500 meter kvar, när sedan luckan kom på sista bortre långsidan kunde han sedan ganska enkelt sätta klorna i ledaren Il Diablo över upploppet.

- Jag valde köra på chans och det löste sig bra, konstaterade Martin P Djuse.

Sju rätt på V75 gav 33 945 kronor, sex rätt 349 kronor och fem rätt 37 kronor.

Bodentränaren Hanna Olofsson, som vann ett V64-lopp i fredags, vann även ett storlopp i V4-spelet med hästen Clear Eyes. 100 000 kronor var den segern värd. Bodenkollegan Roger Nilsson vars Raz Mackenzie galopperade under attack över sista långsidan i V75-7 körde hem en tredjeplats i ett treårslopp med tufft uppanmälde Axl Brown.