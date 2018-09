Helgens DM-kval spelades i Lombiahallen i Kiruna – bara fyra av de sex norrbottenslagen i Hockeyettan hade anmält sig. Kalix HC, Kiruna AIF, Kiruna IF och Piteå HC var de lag som gjorde upp om en chans att få möta Luleå Hockey i DM-finalen som i år spelas på nyårsafton. Boden Hockey och Asplöven HC hade avstått från att delta. På lördagskvällen möttes Kiruna AIF och Kiruna IF i försäsongens första derby. En match som slutade med en 2-0-seger för Kiruna AIF. Tyvärr gick det sisådär för de bägge Kiruna-lagen i de andra matcherna och när de möttes i en returmatch på söndagen var det eftersom bägge lagen låg under strecket i gruppspelet. Kiruna IF höll huvudet kallt i returen och tog revansch i form av 3-0.

Vad skiljde lördagens match från söndagen, Emil Jakobsson lagkapten i Kiruna AIF?

– Vi höll ihop spelet bättre på lördagen. Och så satte vi våra chanser. Vi har en hel del två-mot-ett-lägen som vi borde sätta idag (söndag). Sedan är det trötta skallar och trötta ben efter en sån här helg.

För Kiruna IF slutade söndagen resultatmässigt bra även om de inte tog sig vidare i DM.

– Mot Piteå på lördagen spelar vi jämnt fram till 2-1 då går luften ur. Men mot AIF...alla såg väl att vi hade kunnat göra fem mål i första perioden. Istället gör de 1-0 och då blir det svårt, säger KIF:s lagkapten Joni Liljeblad.

– Idag tycker jag att vi fortsätter att spela bra och vi får utdelning också, vi gör sju mål idag och håller nollan. Så det går framåt.

Framåt gick det också för Kalix HC och Piteå HC som blev de två lag som möttes sist på söndagen med ett möte med Luleå Hockey i prispotten. Där var det Kalix HC som öppnade starkast och med tre mål redan i första perioden såg det avgjort ut. Ända fram till sista periodens början såg Piteå ut som ett slaget lag.

– Vi gick ihop i omklädningsrummet inför sista perioden och lyckades verkligen komma ut som ett nytt lag, säger pitecentern Erik Wikgren.

Piteå rev av två snabba mål och jagade kvittering tidigt i tredje perioden.

– Ett klassiskt fall av att man slutar spela anfallsspel, säger Kalixkaptenen Johan Pettersson.

Men Kalix drog åt svångremmen och satte 4–2 i halsen på Piteå som ändå lyckades sätta ett mål till. Men närmare än så kom inte Piteå som "besegrat" (Luleå börjar matcherna med 6-0-underläge) Luleå Hockey i de två senaste DM-finalerna.

Hur känns det att få möta Luleå Hockey?

– Skitkul, de matcherna drar alltid mycket folk så det brukar vara bra drag på läktaren. Sedan blir det kul att möta ett lag som spelar två divisioner upp och få känna på deras fart och spel, säger Johan Pettersson.