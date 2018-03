Det var den 16 februari som Sporten kunde avslöja att Boden Hockeys forward Albin Eklund skulle straffas med avstängning från all idrott i över tio månader.

Detta efter sin tackling på Västerås Niclas Lehmann som tog så illa att motståndaren bröt käken.

Eklund var mycket upprörd efter domen och menade att han "blivit uthängd som en lönnmördare" och att domen skulle överklagas.

Under onsdagen hölls ett telefonmöte med domaren Jimmy Andersson, fyra medlemmar i disciplinnämnden och Albin Eklund. Mötet gick snabbt och var över på en kvart. Och resultatet var positivt för Eklund.

Straffas ändras från 31 december 2018 till 21 mars 2018. Det vill säga att straffet avslutades samma dag som telefonmötet hölls. Därmed blev det totalt tio matchers avstängning. Disciplinnämnden skriver i sin dom att praxis hade varit sju matchers avstängning.

– Personligen känns det som en lättnad. Jag tycker att jag har varit jävligt orättvist dömd, säger Albin Eklund till Sporten.

Det initiala straffet delades ut av Region Norras disciplinnämnd, men efter överklagan tog svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd över fallet. De hade inga frågor till Eklund under telefonmötet.

– Jag behövde inte tycka till något under hela samtalet. Det känns som ett tecken på att de inte heller tyckte det stod rätt till.

Hur blir det med din fortsatta hockeykarriär?

– Vi får se. Jag har ju inte tänkt flytta så det blir i så fall spel med Boden. Men det beror på vad de tycker och tänker.

Har du haft stöttning av klubben?

– Ja, det tycker jag absolut. Och inte bara av klubben, utan även andra som i vanliga fall inte skulle höra av sig.

Hur har det påverkat dig personligen?

– Det är inte roligt när folk hör av sig och berättar vilken dålig människa man är. Men jag har lyckats stänga av och bara strunta i allting. Personligen känns det bara skönt att få det här överstökat.

Om det gamla straffet hade stått kvar så hade Albin Eklund inte bara varit avstängd från hockey. Utan från all idrott under 2018.

– Nu är i alla fall korpbandyn med Brunkers räddad (skratt).

Varför tror du att du fick ett så långt straff till att börja med?

– Ja du? Jag vete fan. Men det är väl ett tecken på att något inte har gått rätt till i processen kring min dom och tackling. Mycket blev fel från första början. Bland annat har jag inte blivit hörd och sen har de ändrat och lagt till raden "checking to the head" i domen. Det är märkligt hur tre domare ser en charging och sen kommer disciplinnämnden och säger checking to the head.