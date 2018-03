Fotboll

Piteå IF har firat stora framgångar i damallsvenskan de senaste åren. En tredjeplats och två fjärdeplatser lyder facit sedan 2015.

Det har också genererat i ett stort publikintresse. Förra sommaren låg snittet på 1215 åskådare per match – näst bäst i serien.

Trots det mår ekonomin inget vidare.

Ifjol redovisade Piteå IF DFF ett minusresulat på närmare 235 000 kronor. Dessutom har klubben ett eget negativt kapital.

Kent Ögren har nyligen tillträtt som styrelseordförande i klubben.

– Jag var medveten om att det här uppdraget skulle vara en utmaning, men jag är ganska övertygad om att vi kommer att kunna reda ut den här frågan, säger han till SVT.

Piteå IF DFF riskerar att flyttas ned från damallsvenskan till elitettan.

Senast den 31 mars måste föreningen lämna in en handlingsplan till Fotbollförbundets licensnämnd. I den ska det framgå hur minus ska förvandlas till plus under 2018.

– Det skulle vara mycket negativt om föreningen förlorade elitlicensen, fortsätter Ögren till SVT.

– Piteå IF DFF är det mest framgångsrika fotbollslaget i Norrbotten och jag är övertygad om att vi kommer att klara oss ur den här frågan. Vi har grepp över det vi gör.