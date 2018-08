Lördagens match mellan Holmsund och Ohtana/Aapua blev en blåsig historia.

– Det blåste ganska mycket, så det blev ingen välspelad match. Det var en ganska chansfattig match också, säger Ohtana/Aapuas Adam Zingmark.

Hemmalaget Holmsund tog ledningen i den 36:e minuten.

– Det var en riktigt bisarr situation. Deras kille rundade vår målvakt, men hamnade ur vinkeln lite. Han skulle lägga in bollen i mål, men fick en riktig sorkdödare. Vår back hann dit och skulle rensa bort den. Men vår back missade bollen, ramlade och så rullade bollen in under honom. Det är ett av de sjukaste målen jag sett, säger Zingmark.

Han själv kvitterade i den 88:e minuten och räddade en poäng åt Ohtana/Aapua i bortamatchen mot tabelltrean.

– Jag lyckades trycka dit den. Som vanligt var det ett nickmål.