Jessica Bäckman, 21, kör till vardags i STCC-serien.

Kusinerna Oscar och Cecilia Hedqvist, båda 14 år, rattar gokart-VM om en månad.

Och bröderna Emil, 9, och Felix, 11, plockade hem förstaplatserna i klassen Micro.

|

Samtliga kom till start i den nionde deltävlingen av Norrlandscupen – och bjöd på show.

Jessica Bäckman fyllde 21 år dagen till ära och sopade banan med konkurrenterna på torrt underlag. I slutet av förfinalerna kom regnet under lördagen och till finalerna var det regndäck på. Örnsköldsviksföraren William Press, Varggropens KRC, bjöd på en fräckis och passerade Bäckman i den första kurvan efter startrakan. Den positionen behöll han också under de 17 varven i klassen KZ2 där effekten är 42 hästkrafter och topphastigheten på Kallaxbanan runt 120 kilometer i timmen. Bäckman uppvaktade flitigt under samtliga varv, men fick aldrig någon lucka. Hon är uppvuxen i Boden, tävlar för Luleå MS och tävlar både för West Coast Racing i svenska STCC och den brittiska motsvarigheten TCR i England.

– Jag bestämde mig i förrgår att jag ville göra något roligt på min födelsedag. Jag hoppade in i en ny kart för mig. I KZ2 är det en sexväxlad gokart och det är bra träning för mig inför racingen, säger hon.

Den 23 september är det dags för gokart-VM i Kristianstad.

|

Då ställer kusinerna Cecilia och Oscar Hedqvist upp på startlinjen. Till vardags går båda på Kråkbergsskolan i Sunderbyn.

– Jag gillar farten och adrenalinet man får i starten, säger Cecilia Hedqvist, 14, som kört i sju år.

Oscar Hedqvist är sex månader yngre.

– VM blir riktigt roligt. Jag har aldrig testat på det förut, säger han.

De ställer upp i OK-klassen och kommer även att möta seniorer. Cirka 60 bilar startar och 34 når finalen.

– Första är det tidskörning och sedan får man sin startposition, säger Oscar Hedqvist som plockade hem deltävlingen i Junior 125 i Norrlandscupen före just kusinen Cecilia.

Men Luleå MS har också en stark återväxt på hemmaplan som inte flänger land och rike runt.

Bröderna Nordberg plockade hem både första och andraplatsen i Microklassen i Norrlandscupen.

Emil, 9, och Felix Nordberg, 11, rattar gokart i 80–90 kilometer i timmen – och njuter av varje sekund.

– När man får köra fort och köra om varandra blir man så glad, säger Felix Nordberg.

Vad säger du när brorsan kommer förbi?

– Då blir jag arg, säger Emil Nordberg.

Vad är drömmen?

– Att köra formel 1, säger Felix Nordberg.