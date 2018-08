– En fantastisk känsla att få avgöra, säger han.

Det avgörande målet kom 20 minuter in på förlängningen. IFK:s skyttekung hade bara en rejäl målchans - och han tog den. Bollen gick in via BBK-målvaktens vänstra stolpe.

Komey togs hårt av BBK-försvaret men när chansen kom visade han klassen.

– Det var en tuff match. Vi fick inte så många chanser men det gäller att sätta den när chansen kommer. Jag tycker hela laget gjorde en fantastisk match, berömmer Komey.

Regn och kyla, 252 på läktaren och 0-0 vid full tid. Det var väl så långt från en cupfinalfest man kunde komma.

BBK tog över matchen i andra halvlek och pressade långa stunder mot IFK-målet. Men bodensarnas oförmåga att utnyttja chanserna blev lagets fall. Skyttekungen Jack Green hade två utmärkta möjligheter spräcka nollan - men missade.

BBK-arna verkade hetare och borde ha avgjort matchen.

Men Tetteh Komey fick sista ordet och IFK Luleå vann ännu ett cupguld.