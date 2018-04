Under lördagen spelades det första norrbottniska derbyt i fotbollens division 2-serie.

Bodens BK fick en drömstart på hemmamatchen mot IFK Luleå.

Jack Green gav BBK ledningen med 1-0 i den 23:e minuten, när han placerade en straff lågt ner i högra hörnet. Otagbart för IFK Luleå-målvakten Tomas Adell.

Samma Green ökade på till 2-0 i den 28:e minuten när han nickade in Arish Nouris hörna.

Sedan klev IFK Luleås Tetteh Komey in i handlingarna på allvar. I den 29:e minuten reducerade han till 1-2 efter att ha klivit in i straffområdet och från nära håll skjutit in bollen bakom Erik Torstensson.

Och i 42 minuten fick Komey en djupledsboll av Joey Massey. Komey kom helt fri – och kunde dundra in 2-2-målet.

I den 63 minuten, vid ställningen 2-2, tvingades IFK Luleå byta ut tvåmålsskytten Komey. Han haltade av, skadad, några minuter tidigare.

Bodens BK fick avsluta matchen med tio spelare. I den 74:e minuten fick Zakary Guerfi sitt andra gula kort och fick därför också syna domaren Oskar Nilssons röda kort.

Det blev aldrig något mål den andra halvleken. Derbyt slutade därför 2-2.

751 åskådare såg derbyt på Boden arena.