Ö-viksmålvakten Michal Zajkowski svarade för några vassa räddningar under matchen men hade totalt sett ingen av siuna bättre kvällar. Redan efter 51 sekunder tvingades han vittja nätet sedan Petter Mäkitalos skott letat sig in mellan benen. Mellan benen hittade även Harjus puck in vid segermålet, 3-2.

20-åringen drog in pucken från högra hörnet.

– Efter isen. Sökte Mäkitalo, men pucken tog någonstans på målvakten. En skön känsla när den gick in, sa Harju.

Från läktarplats såg det ut som en fräckis som gick hem.

Piteås tredje målskytt i matchen bär liksom unga duon Mäkitalo och Harju sniperstämpel, även han.

Joakim Högberg störtade mot kassen från eget bås och dundrade in Olof Lundbergs kortsargsretur från nära håll. Tre märkliga Piteåmål som alla bar sniperns signatur. Högbergs mål innebar 2-0 och kom 16.07 in i första perioden.

Ö-vik var dock minst lika bra som seriefavoriten den här matchen. Stärkta av 2-1-segern hemma i grundserien åkte Ö-vik mycket skridskor i högt tempo samtidigt som laget spelade fysiskt. Piteå hade problem att skapa kombinationer och chanser. Ö-vik reducerade till 1-2 efter drygt halva matchen. Ett mål som Piteå ville ha bortdömt och visst såg det misstänkt ut när pucken hamnade bakom målvakten Joel Vännström. Piteåspelarna menade att tidigare Piteåspelaren Oskar Johansson slog in pucken med handen.

1,17 in i sista perioden dundrade Oscar Öhman in kvitteringen, 2-2. I högerläge hittade Öhman den storspelande Piteåmålvakten Joel Vännströms högra kryss. Vännström vann för övrigt målvaktsmatchen mot Zajkowski. Han räddade tre frilägen under matchen samtidigt som Ö-viks rutinerade målvakt släppte två mellan benen.

– Det var en konstig match. Pucken hoppade och studsade. Det blev mycket snö på isen tidigt under perioderna, sa segerskytten Harju.

Örnsköldsvik plockade ut målvakten och satsade på sex utespelare under matchens sista minut. Piteås Viktor Nilsson prickade stolpen, men Ö-vik lyckades skapa tryck i Piteås zon in i det sista.

Känslorna rann också över när slutsignalen ljöd och merparten av lagens spelare rök ihop intill Piteåkassen,

Domaren Nicklas Dyrén och linjemännen valde dock att slopa utvisningarna.

– Ö-vik är ett bra lag. Det här var en svår uppgift. Skönt med tre poäng, kommenterade lagkaptenen Magnus Isaksson.

Retur i LF Arena, fredag kväll.