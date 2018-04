V64-1, 2640 meter: 1) Don Juan Sisu, Mauri Jaara, 16,3 (32) 2) Bear a Title, 16,6 (189) 3) Odin Töll, 16,8 (224) 4) Diffarn Am, 17,5 (222) 5) King Journey, 18,0 (558) 6) Coal Trader, 17,6 (47) 7) Gustav K., 17,6 (941). Opl: Mickes Sisu (198), Lawless Laday (300), Ramona Win (901), Bakels Birdland (57), Maniac Face (634), Inbyprinsen (683), Samuel Sisu (68), Saxoi d5g (89). Tvilling(13/14): 39,29. Trio(14-13-8): 499,08. Odds: 3,21. Plats: 1,78-5,01-4,34..

Noterat, V64-1: Don Juan Sisu följde med i draget bakom Bear A Title när denne attackerade från kön varvet från mål. Don Juan Sisu vreds ut till attack i början av upploppet och avgjorde utan problem. Bear A Title klar godkänd som tvåa. Mickes Sisu och Samuel Sisu bråkade om ledningen första halvvarvet. Odin Töll i femtepar invändigt. Fick luckan 700 meter från mål. Skuggade Don Juan Sisu. Kunde inte gå i närkamp med denne men spurtade starkt. Coal Trader forcerades mot ledningen omgående. Tog över kommandot efter ett varv. Fick omgående press av Saxoi som galopperade som slagen redan halvvarvet från mål. Coal Trader kastade in handduken i sista sväng. Galopp från Bakels Birdland.

V64-2, 2140 meter: 1) Åstas Marcus, Björn Karlsson, 29,1 (28) 2) Ailo, 29,7 (260) 3) Storvinna, 28,1 (189) 4) Hallsta Vinnex, 28,6g (19) 5) Sid Dox, 29,5 (583). Opl: Jakob Faksen (478), Skaffer Elden (154), Mirasar (81), Polar Linus d7g (147). Tvilling(2/3): 24,94. Trio(2-3-11): 174,16. Odds: 2,83. Plats: 1,85-3,54-2,29. Strukna: 5 och 9.

Noterat, V64-2: Åstas Marcus mycket bra vid överlägsen seger. Anföll från andrapar utvändigt 800 meter från mål. Pulvriserade motståndet och sågs i ledningen redan 700 meter från mål. Skaffer Elden till spets. Kunde inte svara vinnarens attack. Gav sig redan 700 meter från mål. Hallsta Vinnex i fjärdepar invändigt. Tog sig loss varvet från mål, men galopperade under attack 600 meter från mål. Ailo och Storvinna avslutade starkt i skymundan och knep platserna på behörigt avstånd bakom vinnaren.

V64-3, 2140 meter: 1) Miss Southwind, Mikael Niva, 16,9 (286) 2) Gatelink, 16,9 (62) 3) Also Starring, 17,0 (96) 4) So Gå Imponera, 17,1 (212) 5) Global Resource, 17,4 (474) 6) Nuisance Face, 17,5 (564) 7) Bessie Bliss, 17,5 (95). Opl: Sahara Headlong (70), Digital Satellite (409), Shakira Degli Dei (574), She's Racy (125), Viktoria Swing (367), Alvena Unn Di (541), Amorce Savage d13g (27), Mellby Fake

Noterat, V64-3: Miss Southwind i tredjepar utvändigt. Anföll mitt i slutsvängen. Vann på bra sätt. Gatelink i kön. Satt kvar när Also Starring attackerade från kön Viktoria Swing forcerades till spets med Sahara Headlong utvändigt. Båda slagna i början av upploppet. Avslutade starkt trots vida spår runt slutsvängen Galopp från start för Mellby Fake och Amour Savage

V64-4, 2140 meter: 1) Hesiod, Ulf Ohlsson, 14,6 (24) 2) Mr Golden Quick, 15,4 (20) 3) Rally Esset, 14,7 (262) 4) Poulter, 15,6 (225) 5) Lennox Laday, 16,5 (345) 6) Heat Exchanger, 17,9 (648). Opl: Lasting Spell (68), Shiver W.F. (506), Ancor Rich (583), B.W.L.Timekeeper (598), Pocket Rocket d11g (490). Tvilling(10/14): 2,86. Trio(14-10-13): 43,02. Odds: 2,41. Plats: 1,31-1,23-2,31. Strukna: 4,6 och 7.

Noterat, V64-4: Hesiod i fjärdepar utvändigt. Tog uppjakten på ledande Mr Golden Quick över sista långsidan. Hade långt fram men hann ifatt sista hundra metrarna. Kopplade enkelt grepp. Rally Esset skuggade vinnaren. Försökte gå i närkamp, men Hesiod plockade fram löphuvudet. Mr Golden Quick lämnade andrapar utvändigt varvet från mål. Rundade ledande Lasting Spell och lämnade övriga fältet över sista långsidan. Verkade klar i sista sväng, men stumnade.

V64-5, 2140 meter auto: 1) Rally Funny, Kaj Widell, 15,7 (100) 2) Dusktodawn Sisu, 15,8 (98) 3) Flash Spruce, 15,9 (126) 4) Jazza Håleryd, 16,0 (136) 5) Likeonway, 16,1 (376) 6) Il Diablo, 16,3 (15). Opl: Valnes How Lovely (207), Earp Boko (121), Valnes Felix (421), Gatorade (655), Captivate dug (250). Tvilling(10/12): 25,79. Trio(12-10-1): 265,60. Odds: 10,07. Plats: 2,17-2,91-3,05. Struken: 8..

Noterat, V64-5: Rally Funny sladdade i kön. Vreds ut till attack i vida spår runt slutsvängen. Avgjorde en tuff slutstrid mot Dusktodawn Sisu strax före mål. Dusktodawn Sisu i femtepar utvändigt. Anföll halvvarvet kvar. Tände till när kusken drog norska huvudlaget. Streda tappert men kunde inte freda sig sista biten. Valnes How Lovely öppnade halvvarvet efter 1.12 och varvet efter 1.14. Earp Boko i vinnarhålet. Båda hade gjort sitt i början av upploppet. Il Diablo i dödens. Kopplade grepp på ledaren men chanslös att svara Dusktodawn Sisu och Rally Funny över upploppet.

V64-6, 2140 meter auto: 1) Special Promise, Santtu Raitala, 14,5 (43) 2) Raz Mackenzie, 14,8 (63) 3) Premier Kronos, 15,1 (38) 4) Remote Control, 15,3 (42) 5) Elit Håleryd, 15,5 (62) 6) Camelot Sisu, 15,5 (250). Opl: Titane Nordique (768), Disco A.E. (524), Manstone's Classic (694), Elmer Gold (640), Patricia Bishop d9g (92). Tvilling(1/9): 15,31. Trio(9-1-4): 73,34. Odds: 4,37. Plats: 1,48-1,41-1,56. Struken: 6..

Noterat, V64-6: Special Promise i tredjepar utvändigt. Följde med i rygg när Raz Mackenzie anföll 700 meter från mål. De duon lämnade övriga fältet i början av upploppet. Special Promise avgjorde mitt på upploppet utan problem. Remote Control forcerades till spets runt första sväng. Tilläts öppna varvet efter 16. Slagen redan halvvarvet från mål. Patricia Bishop försökte följa i rygg på Special Promise. Galopperade i slutsvängen.

Övriga lopp:

Lopp 1, 1640 meter auto: 1) Backegubben, Björn Karlsson, 30,2g (18) 2) Guli Vinn, 30,9 (30) 3) Dale Oda, 31,8 (122) 4) Hallsta Goudis, 33,1 (211) 5) Nygårds Gullan, 33,4 (884) 6) Charmig, 33,5g (322) 7) Finnskog Prada, 33,6 (468). Opl: Skaffer Blixten (185), Dorr Finito (184), Vill Helmina (236), Lomar Tabac dug (949), Fjorgyn d11g (324). Tvilling(5/10): 4,90. Trio(10-5-4): 49,70. Odds: 1,85. Plats: 1,18-1,10-1,49.

Lopp 2, 1640 meter auto: 1) Feminista Am, Krister Söderholm, 15,7 (67) 2) Sefina, 16,0 (29) 3) Abrystir, 16,5 (38) 4) Imma Hanover, 16,5 (65) 5) Västerbo Daiquiri, 16,6 (233) 6) Global Well Bred, 16,8 (43) 7) Kejsare Zon, 16,8 (351). Opl: Timetoleaveagain d8g (183). Tvilling(2/7): 17,72. Trio(7-2-6): 164,17. Odds: 6,72. Plats: 1,92-1,43-1,26. Struken: 3.

Lopp 3, 2140 meter: 1) B.W.L.Ruthless, Ulf Ohlsson, 18,7 (23) 2) Zaplac, 18,8 (109) 3) Silili, 19,6 (220) 4) Monbrini, 20,1 (494) 5) Dazzling Pearl, 19,5 (526) 6) Mr Vanheden, 20,3 (394) 7) Gennaro Web, 20,5 (146) 8) Slipper Step, 20,2 (279). Opl: Punxsutawney (238), Yoshi Swing (458), Sofarsogood L.A. (179), Queen of Knights (170), Voyant Hope d13g (29). Tvilling(8/9): 12,95. Trio(8-9-6): 269,53. Odds: 2,35. Plats: 1,49-2,60-5,41.

Lopp 10, meter 2140 1) Axl Brown, Roger Nilsson, 17,3 (220) 2) Dwight Sisu, 16,8 (138) 3) Staro Liberty, 16,8 (18) 4) Only in Time O.C., 17,8g (93) 5) Make Me Rich, 17,5 (434) 6) All the Better, 18,0 (316) 7) Mooncake, 18,1 (541) 8) Fantom Sund, 19,4 (678). Opl: Niras Malenta (728), Due Passi (215), Celeste Brodda (43), Man Afraid (229), Orkide Crowe ug (284), Easter Sisu d12g (293). Tvilling(8/12): 166,11. Trio(8-12-14): 4294,63. Odds: 22,05. Plats: 2,64-2,39-1,20. Struken: 7..