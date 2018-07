Att den anrika kuskmatchen Björnkampen är med som ingrediens i fyra av V64-loppen gör förstås sitt till. Årets uppställning ser några namnkunniga svenska, finska och norska segersugna löften kring hemmalaget Hanan Olofsson, Jaakko Alamäki och Roger Nilsson inramat med rutinerade internationellt meriterade kuskar som Ulf Ohlsson, Mika Forss, Kaj Widell och fjolårssegraren Giampaulo Minucci. Meningen var också att Alessandro Gucciadoro skulle göra Minucci sällskap från Italien, men den förstnämnde som kör lopp i hemlandet fick inte ihop logistiken varpå finske superlöftet Santtu Raitala ersatte med kort varsel.

Förutom själva Björnspjutets värde ligger en hel del prestige i potten för kuskarna som ser mängder av toppnamn i vinstlistan genom åren. Kuskarna mjukar upp med paddling i fors och lite annat smått och gott i den norrländska naturen. Efter Björnkampstävlingarna avrundas det med bastubad på en flotte någonstans i Luleåälven.

Spikarna på V64-förslaget blir två hemmahästar som vi hoppas och tror inramar omgången. Master Blaster (V64-1) och Sulaiman O.K (V64-4)

V64-1, 2640 meter auto:

1 Aphex A.F. - Forss M 60410 16,0a

2 Tranquillo - Minnucci G 1d6d2 14,9a

3 Jewel Zon* - Ohlsson U 03528 16,6a

4 Grimaldi - Gundersen M T 32200 16,1

5 Unite’ Gams* - Eriksson K k0111 15,9a

6 Master Blaster - Skoglund R N k1d11 15,4

7 Ovicii - Nilsson R 40611 15,5a

8 Falcon W.F. - Raitala S 00051 15,5a

9 Judgetrouble - Oscarsson K 25406 15,4a

10 Kompis Rigas - Olofsson H 41330 15,1a

11 MediasLittleToxic - Alamäki J 21201 13,6a

12 Chick U.N.G. - Widell K 28350 15,9a

A: 6 B: 5-7-11-2 C: 8-1-3-12-4-9-10

Master Blaster imponerade enormt vid segern i årsdebuten. Blir svårslagen här också. Vi spikar! Unite Gams kommer med tre raka segrar i bagaget. Utmanar. Ovicii har lekt hem två raka i Skellefteå som 22-oddsare. får bekänna färg här. Medias Little Toxic vann senast. Annat motstånd här.

V64-2, 2140 meter auto.

1 Klack Kungen - Nilsson R d0630 28,3a

2 Lennart Viking - Forss M 40046 25,5a

3 Gjerde Sindy - Eriksson K 80046 27,9a

4 Risåelden - Minnucci G 51234 25,5

5 Gomnes Birk* - Gundersen M T 02024 25,1a

6 Gullpål - Skoglund R N 60006 29,0a

7 Hustvet Lyn - Ohlsson U 7d021 26,9

8 Järvsögrej - Oscarsson K 43622 27,8

9 Filippa Tabac - Widell K 40005 27,6a

10 Skaffer Elden - Raitala S 1d13d 24,9

11 Vertigo Kongen* - Olofsson H 55040 27,0

12 Åstas Marcus - Alamäki J 11003 27,4

A: 7-10-12 B: 4-5 C: 8-2-6-3-11-9-1

Hustvet Lyn har varit bra på slutet och nu körs han av en av landets bästa kallblodskuskar. Givet tips. Skaffer Elden är knepig men förmodligen bättre i grunden. Åstas Marcus är kapabel. Rundar de flesta felfri. Giampauolo Minucci bakom Risåelden blir en intressant kombination.

V64-3, 2140 meter auto.

1 Aida Brick - Alamäki J 1dd51 14,3a

2 Dusktodawn Sisu - Eriksson S 12071 14,0a

3 Chicotte Chic* - Kalaja T 5073d 15,3a

4 Gloria Leejs - Skoglund R N 2d370 15,1a

5 Hawaii Rigas - Lindkvist A 46165 15,1

6 Liketomoveitmoveit - Engfors J 03004 15,7a

7 Viktoria Swing - Eriksson L 30054 12,6a

8 Lisas Karamell - Näsvall H 12336 16,5

9 Happy Hayley - Eriksson J 54370 12,9a

10 Sangrita Ås - Ohlsson U 35146 13,2a

11 Gathania - Östman J 50302 14,0a

12 Clear Eyes - Olofsson H 60167 15,2

A: 2 B: 1-9-12-11-C: 7-8-3-5-4-6-10

Dusktodawn Sisu är speedig. Har en bra kusk i vagnen och får troligen loppet från bra läge. Aida Brick var ruggigt bra vid segern senast. Kan vinna här också. Happy Hayley är nog fältets bästa häst i grunden. Har mött stenhårt motstånd senaste månaderna. Gathiania föll efter målfoto som storskräll senast. Clear Eyes har också gnuggats mot tufft motstånd under våren och sommaren. Rundar många från iskallt utgångsläge. Annat läge här.

V64-4, 1640 meter auto

1 Dajmen Am - Olofsson H dk37d 11,8a

2 Tigerfeet Dynamite - Widell K 44d14 13,7a

3 Lowe R.Ö.K. - Ohlsson U 07116 13,5a

4 Kennet Sisu* - Oscarsson K 113d4 13,7a

5 Zell Memento* - Skoglund R N 40001 13,8a

6 California - Raitala S 15605 14,2a

7 K.B.Millanson - Nilsson R d330d 13,8a

8 Mind Magic* - Forss M d1123 13,6a

9 Gentle Tooma - Minnucci G 04063 14,2a

10 Kicking Viking - Gundersen M T 55336 13,9a

11 Tommaso America - Eriksson K 21044 11,8a

12 Omaha Broline - Alamäki J 56306 14,5a

A: 3-8 B: 1-5-4-2 C: 11-6-10-12-7-9

Lowe R.Ö.K äger en hög högstanivå. Laddas förmodligen mot front. Bra c hans om han hittar dit. Mind Magic har ett tufft utgångsläge. Är med i striden om han kommer ned i banan strax efter start. Två hästar räcker nog långt här. Dajmen A.M har inte fungerat på slutet. En rysare om han tar ledningen och håller ihop aktionen hela vägen.

V64-5 (DD-1) 2140 meter:

1 Odin Töll - Skoglund R N 42506 12,1a

2 Kossu Sisu - Ohlsson U 723d0 12,6a

3 Valley Streaml. - Gundersen M T 22100 12,0a

4 Andover Streamline - Nilsson R dk024 12,9a

5 Desuper Filius - Widell K 43045 12,1a

6 Quattro Lane - Alamäki J 02554 12,3a

7 French Target - Minnucci G 33107 13,0a

8 Global Racecourse - Eriksson K 54102 13,2a

9 Party Boat Hanover - Olofsson H 32665 11,1a

10 Oleander Face - Raitala S 34303 13,0a

11 Global Solidarity* - Forss M 2532 12,5a

12 Caligula F. - Oscarsson K d5263 12,3a

A: 3 B: 1-4-5-8-6-10-2 C: 11-12-7-9

Valley Streamline är enormt startsnabb. Har vunnit V75-lopp från liknande läge. Formen är ett litet frågetecken men distans och läge passar perfekt. Odin Töll har varit ute i tuffa gäng på slutet. Räknas tidigt. Andover Streamline har lopp i kroppen. En outsider. Desuper Filius vann den här dagen ifjol. Vass kusk i jollen nu också. Global Racecourse och Quattro Lane äger båda hög högstanivå. Två rysare. Oleander Face har alltid en polett kvar vid överpace.

V64-6, (DD-2) 2640 meter:

1 Bishop - Oscarsson K 16221 15,1

2 Lennox Laday - Nilsson R 225d3 16,1

3 Bunker Shot* - Raitala S d1060 15,7

4 Jetline - Westerberg N 24801 15,9

5 Shiny Boss* - Pohjola V 04112 15,1

6 Crystal Bay* - Eriksson S 21431 15,9

7 Sulaiman O.K. - Olofsson H 01126 14,9

8 Faith in Life* - Hakkarainen M 61051 15,6

2660:

9 Mellby Ess - Lundberg P 5532d 15,1

10 Replay Pellini* - Forss M 54011 15,3

11 Miss Golden Q. - Söderholm K 01241 14,3

12 Jazza Håleryd - Lindqvist O A 56622 14,0

13 Rally Esset - Skoglund R N 1d260 12,9

14 New Flame - Ohlsson U 2d003 14,5

15 Denver Brodde - Joki P 23202 15,1

A: 7 B: 10-9-5-11-1-2-4-13-15-6 C: 12-14-3-8

Sulaiman O.K hade stått över jobb inför förra starten. Behövde nog loppet. Vann två raka med Hanna tidigare under sommaren. Ekipaget segrade den här dagen ifjol. Toppchans normalt. Bishop, Shiny Boss och Crystal Bay är andra hästar på första startvolten som startar med hygglig chans. Mellby Ess galopperade i första sväng senast. Bra i ett par starter innan det. Reeplay Pellini jagar tredje raka. Miss Golden Quick har formen i zenit. Rally Esset är van hårdare motstånd än det här. Spik eller många!

V64-förslaget

630 rader

V64-1: 6 Master Blaster, spik, V64-2: 7,10,12, V64-3: 1,2,9,11,12, V64-4: 1,2,3,4,5,8, V64-5: 1,2,3,4,5,6,8,10, V64-6: 7 Suleiman O.K, spik

Tips i övriga lopp:

Lopp 1: 8 Twice Kronos - 1 Just In Time L.A. - 4 Mindyourtime W.F Outs: 6 Helix, Lopp 2: 9 Yoshi Ness - 6 Zaplac - 1 Topgun Outs: 5 Milla Sonik, Lopp 3:

1 Proud L.A - Crown Prince W.W - 12 Al´s Raging Ace Outs: 7 Anthem, Lopp 4: 6 Sofarsogood - 3 Lina Lee - 8 I´m Gonna Getcha Outs: 11 Bullet Bill, Lopp 11: 10 Mellby Green - 8 Fifth Avenue Vice - 4 Beach Lover Outs: 12 Fayette Sisu, Lopp 12: 11 Järvsötekno - 6 Gamnes Kos - 8 Hildegun Outs: 3 Gnisted

Lopp 13: 4 Jo Jo Gunne - 12 Louise Lane F - 6 Dats Boy Outs: 1 Pedro Bob,