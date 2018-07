I sprinten på Näverbergets motorstadion i Måttsund i Luleå stod racing på programmet. Varje förare fick köra tre åk var och den föraren med den snabbaste tiden på ett varv, sett över alla tre racen tog hem segern. Redan efter första racet tog Henriksson och Bergström en klar ledning och segern verkade stå mellan någon dem.

– Det har varit väldigt spännande hela dagen. Det har verkligen varit en hård fight med Anders Bergström från Boden varenda åk. Det har bara varit hundradelar som skiljt oss åt, men till min fördel denna gång. Vi förbättrade tiderna för varje åk säger segraren Lars-Erik Henriksson.

Mer spännande skulle det också bli, inför sista racet hade Lars-Erik Henriksson skapat sig ett försprång med tre tiondelar på Bergström. Bodensaren vässade till bästa tid från andra åket men inte med tillräckligt mycket, skulle det visa sig. Luleå Motorssällskaps Lars-Erik Henriksson gled in 16 hundradelar före Anders Bergströms tid, från det tredje åket, och tog hem totalsegern.

– Jag körde på 1:22.81 nu sista och han på 1:22.97. Det var verkligen inga stora skillnader, konstaterar han, och fortsätter:

– Det som avgjorde var nog några små skillnader i vägval och inga onödiga sladdar eller driva ut någonstans. Du får inte ens missa en växel för då tappar du tid.

– Nä, inga stora misstag någonstans var det. Vilket kan varit avgörande. Det gick att finslipa litegrann till varje åk och förbättra tiden från åk till åk.

Värmen har legat som en filt över Norrbotten i flera veckors tid, men det är ingen större faktor som påverkar, enligt Henriksson.

– Litegrann, men inte så mycket. Det är så korta körningar nu så det hinner inte påverka jättemycket.

– Den är rolig och väldigt teknisk. Svänger väldigt mycket och du får inte tappa linjen någonstans. Det handlar om att memorera banan och veta exakt hur du ska ta varenda kurva. Sedan hålla fokus på det.

Henriksson och Bergström hade helgens första kamp redan under fredagen då under rallysprinten under Boden Alive. Även då blev det jämnt.

– I går (läs fredag) skiljde det en hundradel i sprinten utanför Boden Arena. I dag skiljde 16 hundradelar, säger Anders Bergström som fick nöja sig med en andra plats i bägge racen.

Trea i totalställningen blev Alexander Pettersson från NMS-Boden. Han tog även hem segern i sin klass, Volvo Original.