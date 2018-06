Den senaste veckan efter bortamatchen mot IFK Umeå har Luleålaget haft stort manfall. Sju ordinarie startspelare saknades när influensan slog till mot IFK Luleå och division 1-klubben Team TG kom på besök till Skogsvallen.

–Vi försökte först och främst ställa ut de tio hela A-truppsspelarna som vi hade och det gjorde vi. Det var egentligen bara Adell och Kimpala som startade på samma position som mot IFK Umeå, säger IFK Luleåtränaren André Bylund.

Detta gav möjligheter för flera juniorer att dra på sig A-lagströjan för första gången. När matchen väl startade visade Team TG direkt klass och att det skiljer en division mellan lagen.

–Vi genomför matchen bra. Det var de första tio minuterna där de trillade på bra i ett division 1-tempo. Vi var inte riktigt i positioner, säger IFK tränaren.

När första forceringen var över kunde IFK Luleå hålla mer boll inom laget och komma till målchanser. Med kvarten spelad bjöd Andrea Kimpala på ett vackert solonummer och blev nedriven när han kom in i straffområdet. Straffen tog han själv, men missade. Ett skott utan kraft och dåligt placerat.

–Vi fick mer självförtroende eftersom och när vi klarade första anstormningen så tog över bollen också. Vi kom till bra situationer på plan och fortsatte rulla på, säger Bylund.

På tilläggstid av den första halvleken fick Umeålaget in sitt ledningsmål. Ett långt inlägg sökte sig fram till en fristående Team TG spelare som placerade in bollen under Tomas Adell i Luleåmålet.

Tio minuter in i den andra halvleken utökade Team TG sin ledning efter att Robin Åberg i bortalaget skottfintade bort Luleåförsvaret och placerade bollen intill bortre stolpen. Sista tio minuterna av matchen försökte IFK Luleå flytta upp laget. Detta gav dock ingenting förutom ett par frisparkar, istället kom den farligaste chansen för Team TG med ett ribbskott. När slutsignalen ljöd var ställningen fortfarande 0-2 och därmed är IFK Luleå utslagna ur Svenska Cupen.

En av debutanterna för dagen var 17-årige Axel Olsson som fick chansen att hoppa in efter 55 minuter. Olsson som till vardags huserar i klubbens U-19 lag division fyra.

–Jag tycker ändå att vi hade chanser och vi var farliga ibland när vi kom upp med laget men synd att vi inte gjorde mål, säger Axel Olsson

Vad upplever du som de största skillnaderna mellan U-19 och A-laget?

–Tempot skulle jag säga. Det går mycket fortare när man ska ta emot en boll, dribbla eller passa. Man måste tänka lite snabbare, säger debutanten.