För drygt en månad sedan avgjordes den första semifinalen av DM. Där stod Bodens BK som segrare när man slog Piteå IF med klara 4-0. Under onsdagskvällen skulle Bodens finalmotståndare avgöras. IFK Luleå visade direkt i första halvlek att det skiljer en division mellan lagen Men laget hade svårt att skapa farliga målchanser och närmast att göra mål var Tetteh Komey som chippade bollen över målvakten men där ribban var i vägen.

– Vi går ut och sätter vår egen nivå genom tempo på boll och bra rörelser. Det rullar på fint. Vi kommer inte till så mycket avslutslägen. De var väldigt centrerade Notasförsvaret, säger IFK-tränaren André Bylund.

Istället kom ledningsmålet efter 30 spelade minuter. Även denna gång var skyttekungen Komey sist på bollen. Efter en situation där målvakten klev upp i luftrummet och försökte boxa bort bollen, men misslyckades. Då passade Komey på att lyfta den över målvakten och förbi backarna som förgäves försökte nicka bort bollen. Sista fem minuterna av halvleken blev så kallade mardrömsminuter för Notas. Assam Yassine blev utvisad efter dubbla varningar i samma situation, med blott minuten kvar utökade Komey ledningen till 2-0 för laget i vitt.

– Av utvisningen blir vi mer taggade och visar hjärta och vilja. Men det klart att det blir tufft att vinna en match med en man mindre och 2-0 inom kort, säger Notvikens lagkapten Jonatan Pantzare.

Den andra halvleken skiljer sig från den första och Notviken kommer alltmer in i matchen. Trots att laget i en högre division är en man fler.

– I andra halvlek går vi ner oss ordentligt. Vi blir utspridda i pressen, slarvar i passningsspelet, drar ner tempot själva. Det hade varit bättre om vi fick spela elva mot elva, säger Bylund.

Trots en nedgång spelmässigt lyckades IFK-laget få in ett 3-0-mål som punkterade matchen helt och hållet, detta genom Andreá Kimpala. Med fem minuter kvar att spela fick Notas in ett reduceringsmål som snyggade till siffrorna. Isak Abrahamsson sköt bollen sin egen hand och straffspark tilldömdes. Jonatan Pantzare klev fram från elva meter fick in bollen bakom Tomas Adell, som gick åt rätt håll men där straffen var för hårt slagen. Det straffmålet fastställde slutresultatet till 3-1.

André Bylund är självkritisk till lagets prestation i andra halvlek.

– Rent prestationsmässigt måste vi upp. Det håller inte att ha en sådan här stor skillnad i division två, säger IFK-tränaren.