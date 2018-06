Motståndarna Team Thorengruppen ligger förnärvarande på elfte plats i division ett. Laget kommer till matchen med en tung trend med en seger på de senaste sex matcherna. Hemmalaget IFK Luleå har imponerat under vårsäsongen och leder division två och har endast inkasserat en förlust på de 12 första matcherna. Men nu har laget drabbats av tunga avbräck.

– Jättekul med en match i Svenska Cupen. Den kommer däremot lite olägligt för vår del då vi har väldigt många borta just nu med sjukdom, som är borta nu efter IFK Umeå-matchen i torsdags. I går (läs måndag) var vi bara tio spelare som kunde slutföra träningen plus två målvakter. Läget som vi är i just nu är lite spännande, konstaterar nye tränaren André Bylund.

– Fredrik Lundgren, William Olausson, Joe Massey, han kanske kan träna i eftermiddag (tisdag). Dessutom är Emil Johansson borta. Han varit sjuk tidigare men klev av senaste träningen med problem med ljumsken. Viktor Nilsson klev även han av träningen med en känning i baksida lår. Rob Clark och Tetteh Komey har varit sjuka. Samuel Lockman är fortsatt långtidsskadad. Det är lite brandskattat, säger han.

– Ja, det är ju i princip hela centrallinjen. Som det ser ut just nu missar Fredrik, William och Emil träningen i eftermiddag och bara med det så lär de med all säkerhet även missa matchen i morgon (läs onsdag).

Trots sjukdomsläget säger Bylund att man har koll på motståndet.

– Laget känner igen Thorengruppen sen säsongen i division ett ifjol. Vi har sett video på dem senaste två matcherna. Det är ett bra possession-lag, gillar att rulla boll och äga boll som anfaller med väldigt många spelare. Det är svårt att utläsa vilken exakta formation de spelar med för de har väldigt rörliga mittfält och backlinje. Det är ett spelande lag som anfaller med mycket folk och gärna många i boxen. Det är upp till oss att räkna in och ha ett organiserat försvarsspel. Vi tror att det kommer finnas ytor för att kunna gå på anfall, speciellt på kontringar.

– Gruppen hade en bra känsla redan innan vi kom och det syntes också på spelet i matchen. Vi hade vår förändring vi gjort med en fyrbackslinje som vi även använde mot Hudiksvall. Det är inga större förändringar på så sätt. Det är viktigt att vi är tålmodiga när vi äger boll och de blev ganska slutkörda och tröttkörda när de fick jaga mycket boll. Vi hade ett stort bollinnehav och de fick inte låna bollen särskilt långa stunder speciellt under första halvlek. Just på det sättet känns det väldigt tryggt. Nu är det väldigt många som är borta på matchen i morgon. Då är det upp till de som får chansen att visa upp sig och ta den chansen de får. Vi kan få ihop ett bra lag även med de som är tillgängliga och känner oss trygga med det.