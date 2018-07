Lundberg är efter måndagens sträckseger dryga fem minuter före tvåan Åsne Havengen, Norge. Lundbergs kanske största konkurrent Hilda Holmqvist Johansson, IK Hakarpspojkarna, tappade nästan fem minuter på OK Renens jättetalang.

Minna Turesson, OK Renen, som vann O-ringen i fjol, fortsätter också att visa att hon blir svårslagen även i år. Efter den inledande tredjeplatsen under söndag så vann hon måndagens etapp och efter de två inledande loppen ligger hon trea totalt bara 1.23 minuter bakom ledarinnan Coralie Waldner, OLG Pfäffikon.

Inger Wennberg, OK Renen, vann andra etappen i D60 kort där hon var 43 sekunder snabbare än tvåan. I totalen så ligger Wennberg tvåa med häng på ledarinnan.

Evelina Wickbom, Vittjärvs IK, ligger åtta totalt och hon är 23 minuter efter ledaren i klassen D21 Lång. Wickbom tappade några placeringar under måndagens etapp där hon kom in som 15:e orienterare.

Rasmus Wickbom, Bergnäsets AIK, som låg tvåa i klassen H20 efter den första dagen tappade en placering efter sin 18:e plats under måndagen.

Claes Turesson, OK Renen, ligger på en tredje plats efter två dagar sedan han under den andra dagen just gått i mål som trea.

Peter Westin, Vittjärvs IK, ligger en tredje plats i klassen H50-kort efter en andraplats i måndagens etapp.

I damernas elitklass visade en föredetta titan i sammanhanget att hon långt i från är slut som orienterare. Trots konkurrenter som i vissa fall är hälften så gamla så visade Simone Niggli så vann hon den andra etappen i O-ringen.

I frånvaron av nutidens stora orienteringsstjärna, Tove Alexandersson, så slog tidernas största, schweiziskan Simone Niggli, till och sprang hem måndagens medeldistans.

Niggli har hunnit fylla 40 år men den 23-faldiga världsmästarinnan visade att hon fortfarande har krut i benen och koll på kartan.

– Jag tog det jätteförsiktigt. Jag kunde inte springa snabbare för då hade jag inte haft koll på kartan, säger Simone Niggli till tävlingens hemsida.

– Det var otroligt fint och om man hittar rätt så är det inte så jättesvårt, men går man vilse är det jättesvårt att komma in i kartan igen.

Segermarginalen till tvåan Emma Bjessmo, IFK Lidingö, blev till slut 1.30.

I herrtävlingen tog norrmannen Olav Lundanes en ny etappseger och leder tävlingen klart.

– Det var väldigt tufft men riktigt nice i skogen, säger den sjufaldige världsmästaren.

Men i slutet av nästa vecka inleds VM i Lettland och Lundanes väljer därför att kliva av och förbereda sig för mästerskapet. Därmed är det ryssen Leonid Novikov som är i täten före Albin Ridefelt, OK Linné.