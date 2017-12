Boden och Kalix bjöd på stor hockeyunderhållning under onsdagskvällen.

Kalix hamnade tidigt i underläge men kom igen flera gånger under matchen. Det såg också ut som att man skulle ta matchen till förlängning då Matej Svetlik kvitterade till 4–4 i mitten av tredje perioden.

Men inte ens med fyra minuter kvar avgjorde Bodens Christian Petterson – och det via ett omdiskuterat mål framför Kalixmålvakten Christoffer Rifalk.

Efter målet var det stora protester från bortalaget.

– Jag tycker att Christoffer Rifalk (målvakt i Kalix) har klubba och plock på pucken och de trycker in alltting där. Med tanke hur det slutade så var det här riktigt, riktigt surt, säger Kalix tränare Petter Christoffersson och fortsätter:– Jag tycker att Boden ska ha beröm, men vi föll in i deras fälla. Vi vet vad Boden kan, men jag tror inte att det har satt sig riktigt för killarna efter det här långa matchuppehållet. Det är lätt att glömma bort detaljerna som är vägvinnande, man är lite för sugen, säger Petter Christoffersson.

Under grundserien gjorde sig Kalix kända som ett stabilt defensivt lag – men under allettans premiär släppte man alltså in fem mål.

– Det säger det mesta egentligen. Vi hade åtta spelvändningar emot oss innan tredje perioden. Sen någonstans var Boden var desperata i dag och tryckte in två mycket tveksamma mål, men det visar hur de ville framför mål. Det var bra gjort.

På fredag väntar ett nytt derby mellan lagen – men då i Kalix.

– Då ska vi vara redo på ett helt annat sätt, säger Petter Christoffersson.