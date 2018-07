Det har varit lugnt på nyhetssidan för Kiruna IF under en tid, under onsdagen kunde man uppvisa en. Det handlar om den talangfulle forwarden Emil Mäki som är klar för ytterligare en säsong med klubben. Förra säsongen bidrog man med 10 poäng på 27 matcher.

–Det känns riktigt bra. Det ska bli kul att spela en säsong till. Vi har en stor chans att ta oss till allettan och play off, så det finns inget annat än det, säger den 19-årige Mäki till klubbens hemsida.