Ishockey De gick på is i måndags – och nästa helg har de sin första träningsmatch. Men i nuläget har Asplöven Hockey bara 15 spelare under kontrakt. "Vi ska ha in en målvakt, två backar och två forwards till – och jag håller på att prata med en sju eller åtta olika spelare", säger klubbchefen Henri Snäll.