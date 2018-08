Under måndagsförmiddagen presenterade Luleå Basket sin nya stjärnvärvning – Chastity Reed. Reed är en amerikanska i 3-4 form som innehar flera års erfarenhet från spel i Europa. Under den senaste säsongen tillhörde Reed det schweiziska laget Pallacanestro Bellinzona där hon snittade 20.7 poäng, 11 returer, 3.6 assist och 2.0 steals per match. Utöver det har Reed även spelat i världens bästa liga, WNBA, i laget Tulsa Shock.

– Jag känner mig riktigt exalterad över att skriva på för Luleå Basket, säger Reed i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Jag har hört mycket bra om klubben och jag ser framemot att hjälpa klubben att nå sina mål i Sverige och EWBL kommande säsong.

Klubbdirektör Christer Sehlin är även han nöjd med värvningen.

– Det känns jätteroligt, Chastity är en väldigt bra seplare som kommer göra stor nytta i laget, säger Christer Sehlin till Norrbottens Media och fortsätter:– Hon kan spela på väldigt många olika positioner och har en stor flexibilitet. Det känns bra med en rutinerad spelare, i Eurocupe har hon gjort väldigt bra siffror, så det känns jättekul att ha henne på plats.

Just nu befinner sig Chastity Reed i Sydamerika.

– Hon spelar för tillfället i Chile, men hon kommer komma hit i början av september.