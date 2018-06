Det har varit många bollar i luften under när veteran-VM i bordtennis har avgjorts under förra veckan. Totalt har över 4 000 spelare varit med i tävlingen som avgjorts i The Las Vegas Convention Center.

I klassen Herrar 65, visade en Luleåbo har man ska hantera spelet i ökenstaden. Tillsammans med österrikaren Reinhard Sorger visade Roger Sundqvist, Luleå PF, upp ett storspel.

– Det här är det absolut största jag har varit med om. En hysterisk glädje, det är så stort, så stort, säger Roger Sundqvist.

I konkurrens med över 160 dubbelpar från hela världen tog sig det svensk/österrikiska paret till semifinal. Där blev det dock förlust mot en tysk duo.

– Sorger är österrikisk mästare och vi passar bra ihop, och det krävs i den tuffa konkurrensen, säger Sundqvist.

Roger Sundqvist har tidigare skördat framgångar både i veteran-SM och veteran-EM.

Noterbart är att Jörgen Persson, den svenska pingis-legendaren, med VM- och EM-medaljer i bagaget, också var med i Las Vegas. Och det gick riktigt bra även för honom.

VM-guld i singel och dubbel i klassen herrar 50. I dubbel vann Persson med en annan gammal storspelare, nämligen Erik Lindh.

Som om inte succén vid bordtennisbordet vore nog. Roger Sundqvist sprang på en gammal lumparkompis i virrvarret under tävlingen, nämligen en annan svensk legendar i Stellan Bengtsson.

– Vi gjorde lumpen ihop på I2 i Karlstad. Jag har inte träffat honom på över 30 år så det var riktigt roligt, säger Roger Sundqvist.

I singelspelet stannade Sundqvist i 16-delsfinalen. Dock ett bra resultat med tanke på att drygt 350 spelare var med där.