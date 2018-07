Sandberg är född på Örnäset i Luleå och har en bakgrund som spelare i både IFK Luleå och Piteå IF. Han har tidigare varit huvudtränare i Gefle IF under deras tid i Allsvenskan och assisterande tränare i bland annat Stockholmsklubbarna Brommapojkarna och Hammarby. Men när Janne Anderssons landslag kvalificerade sig för VM i Ryssland fick han frågan om att vara en del i tränarstaben och en av scouterna under slutspelet.

– Jag har egentligen haft två uppgifter under VM. Dels har jag scoutat, vilket har varit huvuduppgiften att scouta åt landslaget. Det har inneburit att jag har åkt runt i Ryssland och sett en hel del matcher. Men jag har också arbetat lite vid sidan av scoutingen med min roll som tränarutbildare. Sett så många matcher som möjligt för att hänga med i de trender som är och försöka sammanfatta dessa. Om det finns något som är nytt inom det fotbollsmässiga. Jag har rest runt mycket och sett många matcher, säger Roger Sandberg.

Och tillägger:

– I första hand så utbildar jag på UEFA-Pro nivå, men även lite på avancerad nivå. Det är egentligen de övre tränarstegen som jag jobbar mest med. Pro-utbildningen riktar sig mot professionella tränare och de som jobbar med det på heltid, vilket är inriktat mot Allsvenskan och Superettan, konstaterar han.

Vad Sandberg känner sig mest nöjd med från mästerskapet är han helt på det klara med.

– Jag får lov att säga Sveriges insats i turneringen som är väldigt bra. Speciellt utifrån att man var ganska nederlagstippade och inte på pappret har de spelarna som spelar i de främsta ligorna och lagen. Det tycker jag att man skötte fantastiskt bra och tog sig ända till kvartsfinal.

– På många sätt liknar analytikern och scoutens uppdrag varandra. Det handlar om att förbereda det egna laget på vad motståndarna har för styrkor och svagheter. Medan analytikern är mer att jobba kvantitativt med att hitta klipp och hjälpa oss scouter med att hitta material. Även om de naturligtvis delar med sig av sina åsikter om motståndaren så är deras största uppgift att se till att vi kan få de klipp vi behöver för att kunna presentera motståndaren. Vi jobbar mycket tillsammans kan man säga.

– Det fanns en tanke från första början vilka lag som mest troligt kunde vänta om vi gick vidare från gruppen i första hand. Vi var ganska klara med att det stod mellan tre lag, Brasilien, Serbien och Schweiz. Där hade jag redan börjat förbereda för en match mot brassarna. Jag var och tittade på en match som de hade innan VM som genrep. Sen tittade jag på den sista gruppspelsmatchen i den gruppen mellan Brasilien och Serbien. Om det hade blivit Brasilien hade det varit jag som tagit det. Men nu blev det Schweiz och de hade Lasse Jacobsson, en av de andra två scouterna, sett under våren. Då var det naturligt att han tog dem. Efter det gjorde vi en ganska enkel uppdelning. Jag och Tom Prahl tog varsitt lag som kunde vänta i kvarten, England eller Colombia. Jag tog Colombia medan Tom tog England. Jag hade sett Colombia tidigare under turneringen så det var ganska naturligt att jag skulle ta dem. Sedan blev det England så då gick jag vidare igen och när Sverige spelade kvartsfinal var jag i Sotji och tittade på Ryssland mot Kroatien för att förbereda för eventuell semifinal. Hela tiden finns det en planering och en tanke om vem som tar vad och hur.

Trots att han har varit i Ryssland under hela mästerskapet har det inte blivit många Sverige-matcher på plats.

– Två matcher har jag sett, vilket var de två första. Då scoutade jag dagen innan så då hann jag tillbaka och såg matchen i premiären. Den andra matchen mot Tyskland var ju min match. Det är de två matcherna jag har sett. Jag är nog en av de få svenskar som har sett så lite av det här VM:et. Men jag har ju sett alla matcher på TV där jag har befunnit mig.

– För min egen del har jag, sedan jag blev tillfrågad efter lottningen i december, tittat på Tyskland egentligen direkt. Sedan är det ju så att ju närmare VM kommer desto mer intensivt har vi tittat och förberett oss.

– Egentligen är det ingen större skillnad mot vilket lag man än förbereder sig för. Det handlar om att se vilka styrkor och eventuella svagheter ett lag har. Just med Tyskland är det svårt om man jämför med andra deltagande länder. Men det visade sig att även Tyskland hade svagheter och det var glädjande nog ganska nära det som vi hade pratat om. Dels att de har haft svårt att göra mål och det har de haft hela våren egentligen. Sedan skulle det finnas möjligheter att kontra på dem. Det var tydligt i alla deras tre matcher.

Förra lördagen väntade Sveriges första VM-kvartsfinal sedan 1994, mot England. Ett lag som alla tre scouter kände till väl och arbetat mycket runt och föll trots allt med 2–0. Men enligt Sandberg var segern inte orättvis.

– Man kan ju förbereda sig hur mycket som helst när det gäller motståndet. Sedan måste man även klara av att göra saker ute på planen. Vi visste att England var en väldigt tuff motståndare som inte hade speciellt många uppenbara svagheter, utan ett väldigt stabilt lag som bjuder på väldigt lite. Det blev en ganska väntad matchbild och vi hade behövt vara väldigt effektiva och göra mål på de chanser vi hade. Dessutom vara väldigt effektiva bakåt och inte släppa till fast situationer och den typen av situationer som de lyckades att utnyttja. Det är ganska små marginaler men i det här fallet var det inget snack om att England var det bättre laget för dagen.

Nu väntar några veckors semester innan höstsäsongen drar i gång.

– Ja, jag har inte hunnit vara hemma så länge utan kom till Stockholm sent söndagskväll. Än så länge njuter man bara av att vara hemma även om man hade velat vara kvar i Ryssland en vecka till för att spela om medaljerna. Det blev nästan fyra veckor i Ryssland och det är skönt att vara hemma och landa lite i det här. Först och främst ska jag ta ledigt den här veckan sen kanske jag jobbar lite nästa vecka innan jag tar semester i tre veckor. Det är mest semester som väntar nu.

– Det vet jag faktiskt inte. Vi får se vad som händer och uppdraget var i första hand att vara med under VM-slutspelet. Vi lär säkert träffas här under augusti och gör en utvärdering och ser vad som händer i framtiden.