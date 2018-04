Trav Torsdagens lunchomgång på Bodentravet är sista chansen att samla poäng för de ekipage som tänkt starta under första stora dagen i norr nästa helg. Då är Umåker värd för V75-omgången och flera Bodenekipage har siktet inställt just dit. En tänkbara startande är Hanna Olofssons Roger America som vunnit flera lopp under vintern. Bland dem ett G75-lopp och två i V86 på Solvalla. Roger America gör en intressant comeback efter en liten pust. Han blir vår spik i omgången i V4-3.

En annan tänkbar hemmaspik är fuxan Chintana Bananas. Hon utklassade motståndet som 50-oddsare i senaste starten. Läget är öerfekt i V4-2 och det kan mycket väl bli en ny seger med lärlingen Antero Heinonen i vagnen. Chintana Bananas har utvecklats starkt hos Petri Salmela.

Torsdagens tävlingar på Bodentravet blir en speciell tävlingsdag för många. Inte minst för de som jobbat med den nyligen avlidne funktionären Dan Hedberg. Yrkesvägledaren och läraren Hedberg pensionerade sig själv vid årsskiftet efter mer än femtio (!) år som bandomare på Bodentravet. Dan var ett levande travlexikon såväl när det gäller lokalt, nationell som internationell travsport. En sann sportsman som lämnade jordelivet alldeles för tidigt.