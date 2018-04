V5-1, 2140 meter auto:

1 Wilmer West - Lindqvist M 75010 16,8a

2 Fantom Sund - Karlsson A 84dd8 15,6

3 Adriana E.* - Ranta H dd730 15,9a

4 Tabriz Frontline - Wikström L dd470 16,9a

5 Enrica* - Alamäki J 20dd5 15,9a

6 Chandon - Nordberg P H 70050 16,1a

7 Amigo Brodde* - Mikkonen J 0dd10 17,7a

8 Chef de l’Iton - Särkiniva J 70068 17,4a

9 Rose Töll - Saarela S S 4d032 15,9a

10 Jo Jo Gunne - Heinonen A 46704 16,5a

11 Aphex A.F. - Marklund L 00060 16,0a

12 Lilla Longleg* - Granath T d0030 16,8a

A:-, B: 9,11,1,3,7 C: 5,2,4,10,8,6, 12,

Ett jämnt lopp inleder V5-spelet. Wilmer West är stänkrädd. Kan spåra hela vägen om hon håller upp innerspåret. Aphex A.F har aldrig vunnit. Är dock betydligt bättre än raden och rapporteras träna bra. Rose Töll svarade för några hyfsade lopp i Bo Falsigs regi på banorna i södra Sverige. Jo Jo Gunne vek sig i spets senast. Bara outsider här. Enrica är kapabel. Länge sedan hon visade något i lopp.

V5-2, 2140 meter:

1 Marre R.F. - Gustafsson P 64330 28,4

2 Eldpil - Lundberg P 68060 28,8

3 Jakob Faksen - Lindkvist A 756d0 26,0

4 Lillfax - Gällerstedt M 03870 26,5

5 Vesle Ann - Nilsson J ddk0k 29,4

6 Homme Balder - Norberg M 8000d 25,4

7 Änga Månson - Unström L 0d430 28,3

8 Jacko Pojken - Engfors J 72d60 29,5

9 Rotets Lucifer - Berglund R L 10073 28,6

A:, B: 2,8,1,4,3,9,6 C:7,5

Marre R.F sprang in drygt 240 000 kronor under fjolåret. Har mött tufft årgångsmotstånd. Stumnade senast efter hård öppning i ett lopp på Bergsåker. Rotets Lucifer har varit duktig under vintern. Jakob Faksen är van hårdare gäng än detta. Outsider. Lillfax borde gynnas när han slipper brodd i skorna. Kan bättre än visat. Jacko Pojken är osäker men kapabel. Homme Balder är nog fältets mest kapable häst. Har varit mycket blek i sina senast lopp.

V5-3, 2140 meter auto.

1 Daniel Newport* - Länsimäki J d4d04 14,5a

2 Staro Kung Fu* - Jesiöjärvi M 56606 13,7a

3 Frille Palema - Lindqvist M 02048 13,3a

4 Theo d’Estino - Mikkonen J 8d478 15,0a

5 Bold Choice - Jokiniemi V 75074 14,0a

6 Bicc’s Hightech - Marklund L 87k00 14,1a

7 Alvena Costashorta - Heinonen A 62050 13,8a

8 Diego Band - Nilsson J 72d08 13,7a

9 Stuart Little - Wikström P d5584 15,5a

10 Mount’s Lucky* - Ahvenjärvi P 00704 15,5a

11 Maniac Face - Nyberg T 00610 13,7a

12 Lowe R.Ö.K. - Engfors J 33000 13,5a

A: 12,11 B: 8,4,3,5,9 C: 2,1,7,6,10

Lowe R.Ö.K kan vara fältets bästa häst i grunden. Svårt att runda alla här. Maniac Face var bra vid seger för ett par starter sedan. Är ojämn. Långt framme om han har en bra dag. Frille Palema slipper hakar i skorna. Har läget och kan spåra länge. Staro Kung Fu svarade för några hyfsade lopp i Roger Walmanns regi. Har inte visat något som duger på sistone. Diego Band är bra för klassen. Inte golvad om han tävlar på fyra fräscha ben.

V5-4 (V4-1), 1640 meter auto:

1 Carpe Diem Sisu - Heinonen A 60d85 15,9a

2 Strong Lady Edla - Särkiniva J 66085 13,8a

3 Yellow Polka - Karlsson E 00506 15,4

4 Gloria Leejs - Karlsson A 80k02 16,2a

5 Yakari - Nyberg T 64632 16,3a

6 Emma Boko* - Niemelä T 00400 13,4a

7 Ylva Swing - Eriksson K-O 26054 16,1a

8 Goldshoe Flight* - Granath T 60010 15,8a

9 Pennsylvania* - Ahvenjärvi P 30d76 16,1a

10 Dear Farmer Henry - Engfors J 630d0 15,2a

11 Jetline - Westerberg N 3740d 15,9

12 Mooncake - Marklund L 34707 16,9

A: 11, B: 9, 4,5,8,7,12,1 C:2,3,6,10

Jetline är bra i grunden och tål att göra en del själv i loppen. Chansspik i omgången. Emma Boko står bra inne i loppet. Utmanar. Goldshoe Flight laddas nog för spets trots spår åtta. kan spåra länge. Pennsynvania vann sex lopp under fjolåret. Bättre än raden.. Gloria Leejs spårade länge i ett breddlopp som Artic Light vann senast. Yakari har svarat för flera bra lopp i skymundan.

V5-5 (V4-2) 2140 meter auto:

1 Dominum* - Granath T 360d0 14,4a

2 Downander* - Alamäki J 10000 11,7a

3 Simoni’s Geisha - Saarela S S k0d30 12,8a

4 Fast Pay - Tallgren E 6880k 12,5a

5 Victory Brodde - Vikström L H 70656 14,1

6 Self Future - Palomäki K 35030 13,7a

7 Ramona Win* - Jokiniemi V 54840 13,7a

8 Coal Trader - Wikström P 46206 13,8a

9 Going Ville* - Niemelä T 65034 11,3a

10 Obelix M.* - Pohjola V 20000 12,7a

11 Instant Karma - Johansson L 00400 13,8a

12 Handsome Fayline - Unström L 00070 13,8a

A: 9,8,2, B: 5,3,6,4,1 C: 12,11,10,7

Downander har en etta längst upp i raden. Har travet 13,7 över medeldistansen. Har inte startat slutet av juli 2017. Kan behöva loppet i kroppen. Normalt toppchans här. Coal Trader var blek i ledningen senast. Får en chans igen trots iskallt utgångsläge bakom bilvingen. Going Ville är fartfylld. Segerstrider här om formen sitter där.

V5-förslaget,

630 rader

V5-1: 1,3,7,9,11, V5-2: 1,2,3,4,6,8,9, V5-3: 3,5,8,9,11,12, V5-4: 11 Jetline, spik, V5-5: 2,8,9

Tips i övriga lopp:

Lopp 1: 4 Global U.O. Me- 1 Il Vero Alfredo - 8 Silili Outs: 12 Zindra Swing, Lopp 2: 6 Mind Magic - 2 Akseli Winner - 7 Big Brave Outs: 3 Notorious, Lopp 8: 11 Oracle dÍnverne - 5 Mr Cascade - 4 Glace Au Four Outs: 6 Dats Boy, Lopp 9: 11 Mellby Fake - 8 Liketomoveitmoveit - 6 Aida Brick Outs: 2 Tiia Tempest Outs: 7 Hawaii Rigas, Lopp 10: 7 Guli Castor - 8 Blixten E.S - 5 Nygårds Gullan Outs: 1 Hildegun, Lopp 11: 5 Maybe Maybe Not - 4 Its All About Me - 1 Paradise Rain Outs: 8 Judgetrouble