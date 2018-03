V65-1, 2140 meter:

1 Lilla Longleg* - Granath T 16d00 18,5

2 Make Me Rich - Viklund M 00200 16,8

3 Tiia Tempest* - Joki P 01063 17,2

4 La Cream* - Särkiniva J 33050 16,8

2160:

5 Lili Sisu* - Jauhola M 04803 15,3

6 Mellby Fake - Nilsson R 04544 16,0

7 She's Racy - Dunder R 10d00 15,7

8 Gatelink - Olofsson H 36d34 15,7

9 Rio Crowe* - Hakkarainen M 11324 15,7

10 The One and O.* - Pakkanen T 01d30 16,9

11 Liketomoveitm. - Lundberg P 104d5 16,9

12 All My Dreams - Palomäki K 70170 15,8

13 Alvena Unn Di - Alapekkala K 50403 15,8

14 Crown Ecus - Lindqvist O A 07245 16,7

15 Lou Dana - Wikström P 05155 16,2

A: 6 B: 9-8-13-3-10-7-5-11 C: 2-1-14-4-12-15

Mellby Fake var inblandad i en trång situation i slutsvängen i det lopp 4-årsstjärnan Hesiod vann senast. Roger Nilsson är inne på att Mellby Fake vunnit loppet annars. En av två chansspikar i omgången. Gatelink spurtade stark som fyra senast. Rio Crowe är bra för klassen. Streckas.

V65-2, 1640 meter:

1 Loke Faks - Wikström P 00010 24,6

2 Kleppe Manden - Söderholm K 655dd 24,2

3 Sjeikens Gull - Melander M 00076 25,0

4 Lill Evert - Eriksson J 05002 25,8

1660:

5 Guli Storm - Andersson G 50037 24,5

6 Rote Jon - Viklund M 00053 24,5

7 Art Nattfari* - Gustafsson P 00765 24,3

8 Storsjarmören - Lindqvist O A 35505 24,1

9 Blås Undan - Djuse M A 60d02 23,6

10 Stilig - Eriksson L 53446 25,1

11 Tangen Didrik - Gällers. M 5056d 24,4

12 Farmbaron - Olofsson H 040k0 23,3

A: 8-9 B: 5 C: 7-12-6-11-1-2-4-3-10

Storsjarmören noterade en 24-tid i senaste starten. Oerhört starka papper här. Blås Undan gav Tangen Haap en match och föll på målfoto senast. Vi dubblar systemet. Guli Storm är kapabel. Bara en outsider här.

V65-3, 2140 meter:

1 Kice* - Särkiniva J 32006 19,6

2 Staro Liberty* - Jaara M 11013 16,4

3 Furioso Duo* - Joki P 210dk 17,7

2160:

4 B.W.L.Timeke. - Melander M 30135 18,3

5 Clear Eyes - Olofsson H 44100 17,4

6 Forza Sting - Jokiniemi V 2300d 17,0

7 Lasting Spell* - Alamäki J 73111 18,1

8 King Journey* - Nilsson R 03020 16,0

9 Queen Rick - Mikkonen J 303d2 17,8

10 Absolut Arcti.* - Pakkanen T 44010 16,5

11 Variety Show - Dunder R 60810 17,1

12 Hippokrates F. - Engfors J 11dk0 16,8

13 Tommasi - Nilsson J 07313 17,4

14 Adrianne H.* - Hakkar. M 13211 17,5

15 Mooncake - Marklund L 53470 16,9

A: 2 B: 7-14-12 C: 4-9-15-13-11-3-5-8-10-6-1

Staro Liberty kunde inte freda sig mot Hesiod och Satellit L.H senast. Det må vara honom förlåtet. Med lopp i kroppen är han ett givet bud här. Lasting Spell har vunnit tre raka för Jaakko Alamäki. Räknas tidigt om favoriten gör bort sig. Adrianne H var mycket bra vid segern i Boden senast. Given om man garderar.

V65-4, 2640 meter auto.

1 Willy Fog* - Alapekkala K 24275 14,5a

2 Albiorix - Lindqvist O A 10332 15,6a

3 K.B.Millanson - Engfors J 00140 13,8a

4 Chintana Bananas - Heinonen A 17057 14,9a

5 Blueho. Power* - Hannus J 01102 14,3a

6 Inbyprinsen - Olofsson H 30d23 15,5a

7 Tommaso Am. - Fredriks. G 07230 11,8a

8 George Birdl.* - Pakkanen T 41414 13,2a

9 Likeonway - Söderholm K 401d3 14,5a

10 Beaufort - Nilsson R 5d031 15,7a

11 Poulter* - Joki P 001d6 13,7a

12 Titan Rain* - Soronen J 03202 14,6a

A: 9 B: 6-2-10-3-8 C: 4-7-5-12-11-1

Likeonway kunde inte plocka ned Rally Funny i Diamantstoet på Umåker senast. Var dock rejäl och tippas här. Beaufort avgjorde efter en stark slutrunda i spåren senast. Klarar distansen utan problem. Inbyprinsen tvingades ge sig mot Jaguar Broline och Rorri Bris strax före mål i G75 i Umåker. Bra form. Räknas. Albiorix visade gryende form senast. En luring här.

V65-5 (LD-1) 2140 meter:.

1 Wasa Windy* - Pakkanen T 36815 17,5

2 Pocket Rocket - Alamäki J 0d207 15,8

3 Samuel Sisu* - Heinonen A 04221 16,1

4 Jetline - Westerberg N 13374 15,9

2160:

5 Replay Pellini* - Hakkar. M 11505 15,3

6 Gustav K.* - Granath T 46030 16,1

7 Tarabuso Jet* - Soronen J 24405 14,0

8 Lawless Laday - Melander M 30310 14,9

9 Rally Esset - Lindqvist O A 5d148 14,5

10 Zorro Swing - Eriksson J 13106 15,1

11 Ängens Airman - Söderh. K 103d2 15,1

12 Don Juan Sisu* - Jaara M 26410 15,5

13 Ocean Face - Nilsson R 70d00 15,4

A: 10 B: 11-9-4-3-12-7 C: 5-1-2-13-8-6

Ängens Airman var nära jätteskräll i G75 på Umåker. Får tipset i ett klassigt lopp. Rally Esset blev "fimpad" på sista långsidan senast. Kom igen och fastnade mellan hästar över upploppsrakan. Zooro Swing vann V75 mot bra hästar på Bergsåker i januari. Var behandlad inför starten senast. Bättre nu. Samuel Sisu vann efter köresa senast. Segerbud igen. Tarabuso Jet, Jetline och Replay Pellini är tre duktiga outsiders.

V65-6 (LD-2). 2140 meter auto.

1 Victory Streaml.- Olofsson H 43533 13,0a

2 O.F.V.Continue - Jokela N 00051 10,4a

3 Kossu Sisu - Heinonen A 37d40 12,6a

4 Remote Control* - Joki P 11125 11,1a

5 Hamtaro* - Lindqvist O A d7d30 13,8a

6 Aztec Boko - Alamäki J 1050d 13,8a

7 Patricia Bishop - Lundberg P 0d623 12,1a

8 Protector* - Jaara M 1123d 11,5a

9 All In F.I.* - Pakkanen T 57320 11,4a

10 Merry Broline - Melander M 20006 12,7a

11 Gilmour - Söderholm K 36220 11,6a

12 Sambucus P.R. - Eriksson L 102d4 12,4a

A: 7 B. 8-4-10-12-2-1 C: 6-3-5-9-11

Patricia Bishop spurtade starkt men åkte dit på linjen mot Elit Håleryd och Cool Keeper i ett G75-lopp på Umåker. Föll mot Raz Mackenzie i starten innan. Bra chans här. Protector övertygade vid två raka segrar i Boden i januari. Tufft läge bakom bilvingen här. Vi chansspikar Patricia i en lurig omgång.

V65-förslaget

V65-1: 6 Mellby Fake, spik, V65-2: 8,9, V65-3: 2,7,12,14, V65-4: 2,3,6,8,9,10, V65-5: 3,4,7,9,10,11,12, V65-6: 7 Patricia Bishop, spik

Tips i övriga lopp:

Lopp 7: 3 Storspjuver- 5 Troll Odin - 4 Charmig Outs: 8 Guli Castor, Lopp 8: 6 Imma Hanover - 8 Abrystir - 10 Sefina Outs: 5 Västerbo Daiquiri, Lopp 9: 6 Yakari - 7 Kasper Sånna - 11 Unbeaten Light Outs: 5 Vienna