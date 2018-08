V86-1, 2140 meter auto: 1) Master Blaster, Ove A Lindqvist, 15,0 (15) 2) Pinewood Man, 15,3 (127) 3) Catch The Game, 15,3 (45) 4) Judgetrouble, 15,4 (313) 5) Variety Show, 15,7g (686) 6) Il Vero Alfredo, 16,1 (370). Opl: Tyra I.H. (511), Lasting Spell (503), Mr Sånna (131), Mycrazydream d10g (148), Veer dug (153). Tvilling(4/9): 9,10. Trio(9-4-1): 45,58. Odds: 1,58. Plats: 1,12-1,95-1,33. Struken: 7.

Noterat: Master Blaster kom igenom perfekt från start. Fick överta ledningen efter ett halvvarv. Spel mot ett mål sedan. Pinewood Man till spets. Släppte. Försökte följa sista halvvarvet. Frånåkt men knep andraplatsen. Catch The Game kunde inte försvara innerspåret från start. Tog sig ut och prövade an attack mot ledningen över första långsidan. Fick svar och kom turligt ned i andrapar utvändigt strax efter. Aldrig med chans.

V86-2, 2640 meter: 1) Jetline, Nils Westerberg, 15,9 (55) 2) Falcon W.F., 16,7g (42) 3) Don Draper, 16,2 (38) 4) Chan Cha Na, 16,8 (1003) 5) Herrera Boko, 16,3 (81) 6) Daniel Newport, 16,4 (1138) 7) Aphex A.F., 17,0 (176). Opl: Tommasi (503), Ovicii (44), Tranquillo (174), Quick Töll (783), B.W.L.Timekeeper (375), Mr Cascade (1185), Samuel Sisu (368). Tvilling(2/10): 12,34. Trio(10-2-9): 154,95. Odds: 5,51. Plats: 1,66-1,87-1,64. Struken: 11.

Noterat: Jetline i tredjepar utvändigt . Tog upp jakten på en bortflyende Falcon W.F 600 meter från mål. Spurtade starkt och fick segern när Falcon W.F galopperade som ”klar” hundra meter från mål. Falcon W.F fick ta över ledningen från Chan Cha Na efter ett halvvarv som öppnades i lustempo, 20,5. Verkade dra musten ur motståndet men tappade aktionen. Don Draper i dödens. Höll hyfsat som trea.

V86-3, 2140 meter auto: 1) Fröken Sting, Mika Forss, 14,8 (107) 2) Global Ultimate, 14,9 (25) 3) Mia Sånna, 15,0 (51) 4) Celeste Brodda, 15,1 (154) 5) Odette Brodda, 15,2 (517) 6) Tequila Arette, 15,3 (200) 7) Bella the Bomber, 15,3 (382). Opl: Lisas Karamell (95), Gloria Leejs (422), Place Your Bets (1168), Global Tail (679), Borups Nice (301), Västerbo Daiquiri (105), Zelda Gowan (802), Forza Sting ug (85). Tvilling(5/12): 17,46. Trio(12-5-7): 238,74. Odds: 10,75. Plats: 2,61-1,34-1,76.

Noterat: Fröken Sting i fjärdepar utvändigt. Attackerade 700 meter från mål. Spurtade starkt över upploppet och fick tag i ledaren i sista stegen. Global Ultimate till spets. Fick bestämma. Godkänd. Mia Sånna i dödens. Höll starkt. Tequila Arette i tredjepar utvändigt. Satt kvar när det attackerades bakifrån. Blek. Lisas Karamell i kön. Avslutade bra men sågs aldrig med chans.

V86-4, 1640 meter auto: 1) Wasa Warrior, Ove A Lindqvist, 11,8 (205) 2) Mr Golden Quick, 11,8 (26) 3) Pharaon Face, 12,3 (100) 4) Anaheim Kemp, 12,3 (74) 5) Hesiod, 12,3 (28) 6) Andover Streamline, 12,5 (442). Opl: Mellby Dealer (151), Comewithaflash (91), Victory Streamline (638), Desuper Filius (699), French Target (890). Tvilling(3/6): 30,75. Trio(3-6-1): 926,59. Odds: 20,55. Plats: 5,56-1,81-3,41. Struken: 12.

Noterat: Wasa Warrior i fjärdepar utvändigt. Anföll över sista långsidan och var framme utvändigt ledaren runt slutsvängen. Kopplade grepp enkelt och höll undan för Mr Golden Quick som försökte följa i rygg. Mr Golden Quick tappade en dryg längd på vinnaren runt slutsvängen. Spurtade starkt över upploppet och var nära att hinna fram. Pharaon Face till spets. Slagen i början av upploppet. Hesiod i dödens. Kunde inte svara vinnarens slutstöt runt sista sväng. Anaheim Kemp

V86-5, 2140 meter: 1) Crown Prince W.W., Rikard N Skoglund, 15,6 (19) 2) Zooropa, 15,7 (82) 3) Al's Raging Ace, 15,9 (47) 4) Abrystir, 16,2 (126) 5) Let it Happen W.W., 16,5 (204) 6) Kejsare Zon, 16,6 (671) 7) Klammer, 16,3 (55) 8) Proud L.A., 17,7 (136). Opl: Weasel W.F. (459). Tvilling(1/7): 7,90. Trio(1-7-3): 37,16. Odds: 1,99. Plats: 1,32-1,84-1,60. Struken: 6.

Noterat: Crown Prince W.W var nära att galoppera ett par gånger i inledningen av loppet. Forcerades till spets över första långsidan. Drog upp tempot 800 meter från mål. Vann utan problem. Lämnade köpositionen och körde fram utvändigt om ledaren. Tidigt slagen. Al´s Raging Ace till spets. Släppte kommandot efter ett halvvarv. Liftade med i rygg. Försökt gå i närkamp runt slutsvängen men kunde inte. Zooropa i tredjepar invändigt. Spurtade starkt till andraplatsen.

V86-6, 2140 auto: 1) Owen Broline, Jarmo Saarela, 15,0 (228) 2) Chintana Bananas, 15,1 (64) 3) Kennet Sisu, 15,2 (483) 4) Seachocolate, 15,2 (756) 5) Sulaiman O.K., 15,3 (56) 6) Aida Brick, 15,3 (228). Opl: Estelle Web (134), Uberta Jet (165), Glenn Cashman (34), Zell Memento (66), U.Boat (44). Tvilling(2/7): 43,07. Trio(7-2-12): 1546,96. Odds: 22,81. Plats: 4,97-2,20-8,11. Struken: 3.

Noterat: Owen Broline till spets. Fick bestämma och öppnade varvet efter 1.17. Drog upp tempot över sista långsidan. Höll undan på trötta ben. Glen Cashman lämnade andrapar utvändigt och kördes fram till dödens efter ett halvvarv. Kunde aldrig gå i närkamp. Chintana Bananas lämnade tredjepar utvändigt varvet från mål. Höll farten starkt hela vägen även om hon aldrig fick tag i vinnaren. Sulaiman O.K i fjärdepar utvändigt. Aldrig med chans. Tempotorsk.

V86-7, 2140 meter auto: 1) From the Mine, Micael Melander, 12,9 (39) 2) Carisma Sisu, 13,1 (111) 3) Mellby Ess, 13,1 (214) 4) Sangrita Ås, 13,3 (293) 5) Miss Golden Quick, 13,7 (280) 6) Gold Narva, 13,9 (351) 7) Loke Survive, 16,2 (27). Opl: Zorro Swing (98), Rally Funny distg (41), Dusktodawn Sisu d7g (182). Tvilling(3/7): 30,34. Trio(3-7-1): 301,41. Odds: 3,95. Plats: 2,22-2,42-3,46. Strukna: 5 och 9.

Noterat: From The Mine i andrapar utvändigt. Pulvriserade fältet över sista långsidan. Höll sedan undan för Carisma Sisu som skuggat i rygg runt slutsvängen. Mellby Ess. Loke Survive till spets. Gav sig på ett par steg 600 meter från mål. Mellby Ess i vinnarhålet. Drogs bakåt när ledaren tröttnade. Spurtade vasst när han fick fritt. Dusktodawn Sisu låg på hårt utvändigt ledaren under inledningsvarvet. Tröttnade tidigt. Zorro Swing galopperade bort sig direkt från start

V86-8, Scandal Plays Minne 2140 auto: 1) Eder Bob, Ulf Ohlsson, 12,8 (83) 2) Magnifik Brodde, 12,8 (25) 3) Cupido Sisu, 12,9 (454) 4) Raz Mackenzie, 12,9 (219) 5) Angle of Attack, 13,0 (33) 6) Elit Håleryd, 13,0 (568). Opl: Västerbo Fantast (222), Vic de Luxe (214), Camelot Sisu (602), Super Ariel (42). Tvilling(5/6): 8,78. Trio(6-5-8): 309,11. Odds: 8,32. Plats: 1,98-1,44-4,03.

Noterat: Super Ariel försvarade spets i tuff körning mot Magnifik Brodde. Magnifik Brodde tog över 600 meter från mål. Eder Bob smög med i andrapar utvändigt och svarade Angle Of Attack över sista långsidan. Eder Bob fick tag i Magnifik Brodde i sista stegen mot mål. Raz Mackenzie avslutade starkt från fjärdepar utvändigt.