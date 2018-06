Under midsommarhelgen tävlade Marcus Stenberg i kvalet till Youth Olympic Games som gick av stapeln i Azerbajdzjans huvudstad Baku. Olympiaden avgörs för tredje gången i ordningen, denna gång i Buenos Aires under oktober. I kvalet tävlade deltagarna om de 17 platser som Europa har under tävlingarna i Argentina. Stenberg tävlar i disciplinen MAG, Manlig Artistisk Gymnastik. Där ingår de sex olika grenarna fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck.

– Marcus (Stenberg) gjorde en superbra tävling och placerade sig på tjugonde plats men då det är en plats per nation så innebar det att han nöp den trettonde platsen för Europa. Det innebär att Sverige har en plats på ungdoms-OS, säger hans tränare Lars Stenberg

Är det han som har kvalificerat sig eller är det nationen?

– Det är en svensk plats. Det är en plats för nationen. Uttagningen till den platsen kommer att ske i augusti efter junior-EM har varit, säger Stenberg.

Är det då en ny uttagning för den platsen?

– Då är det de sammanvägda resultaten som man har presterat under året som avgör. Sista möjligheten att påverka det blir just junior-EM i början på augusti. Efter EM kommer SOK ta beslutet vem som får åka.

Om Marcus Stenberg kvalificerar sig för YOG blir det första gången som Lulegymnasterna är representerade på tävlingarna.

– Det blir isåfall första gången som Lulegymnasterna har en deltagare och andra gången som Sverige har en deltagare.