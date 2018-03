Efter vinst borta i torsdags hade Piteå Hockey slagläge att eliminera Kalix ur playoff-spelet i två raka matcher.

Och det började bra i LF Arena.

Isak Ahrling fick gott om utrymme på blålinjen, siktade in sig, och dundrade iväg ett slagskott som gav 1–0 efter 12.17.

Sent i den första perioden ökade också Emil Wrenman på till 2–0.

– Jag tycker vi börjar bra, men i andra dippar vi lite och bjuder dem på en del chanser, sa PHC-forwarden Jonatan Harju.

Kalix gjorde enda målet i andra perioden och kröp således närmare till 1–2.

– Vi känner att de får lite energi då. Vi tappar lite, spelar slarvigt och hjälper inte varandra. Kalix är inget dåligt lag, man ska inte underskatta dem. Men i tredje perioden höjer vi oss och bjuder inte på så mycket mer, fortsatte Harju.

Och det var han som höjde sig allra mest. Han gjorde båda målen i slutperioden vilket gav segersiffrorna 4–1.

Det sista i tom kasse med två minuter kvar.

Målet som gav 3–1 och lite välkommet andrum gjorde han efter dryga minuten av sista perioden.

– Jag hade några lägen i första och andra men fick inte in den. I tredje får jag ett bra pass av "Agge" (August Tornberg) och försöker styra in den. Den gick in mellan benskydden. Skönt att se den gå in.

För Kalix är det färdigspelat den här säsongen. Piteå Hockey kan däremot blicka fram emot spel i playoff 3. Där återstår att se vilket motstånd som väntar, men mycket talar för att det blir Boden.

Då kan det bli stökigt. Det har vi märkt tidigare ...

– Ja, men samtidigt hade det varit kul att möta Boden och slå ut dem. Det är ett tufft lag att möta och det brukar bli mycket känslor i matcherna. Det kan bli kul.

Först ska Piteå Hockey njuta av avancemanget en dag. Det säger tränaren Anders "Krobbe" Johansson.

Han vill inte spekulera för mycket kring playoff 3, men är också införstådd med att Boden lär bli nästa motstånd.

Huddinge och Kristianstad får nämligen välja sina motståndare först, och inte är de väl sugna på de långa resorna till Norrbotten? Piteå får möta det lag som blir över, och blir det Boden så är det inte Anders Johansson emot.

– Det är perfekt att åka åtta mil för att spela hockey istället för att åka land och rike runt, säger han.

– Sen vet vi att det finns en historia, men det är nya matcher med nya förutsättningar. Det skulle vara otroligt kul för pubiken, men det skulle också bli en tuff omgång det också.