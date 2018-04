Två gånger 3–2 mot Borlänge blev Piteås enda trepoängare i kvalserien.

– Borlänge vann ju båda matcherna mot oss i allettan och dessutom den allsvenska finalen mot Huddinge. Borlänge är ett bra lag. Synd att vi inte kunde hålla undan sista minuterna mot Huddinge i onsdags. Då hade vi fixat fjärdeplatsen, konstaterade "Krobbe".

– Det här var ingen höjdarmatch. Vi försökte tända till, men det var svårt att få till det, menade Borlängetränaren Dennis Hall.

Efter en mållös första period prickade Borlänges Nils Eriksson in ledningsmålet via ribban i powerplay 2,12 in i den andra perioden. Dryga minuten senare vred Piteåbacken Olov Lundqvist in från höger och stänkte in kvitteringen i Borlängemålvakten Oliver Erikssons högra hörn.

Piteås främste målskytt i kvalserien, Jonathan Harju, placerade sitt lag i förarsätet 8,38 in i mellanakten. Harju, för dagen placerad intill Magnus Isaksson och Tim Kämpeberg i förstalinan, svarade för två av de tre Piteåmålen och hade dessutom ett par starka inbrytningsförsök mot Borlängekassen.

13,54 in i den sista perioden ordnade gästernas Jesper Bärgård kvitteringen med en hög puck från offensiv blå linje. Piteås duktige målvakt Albin Ström var skymd på den pucken, men kunde en minut senare se Jonathan Harju pricka in segermålet i öppen Borlängekasse.

Piteås segermål föregicks av en misstänkt offside. Magnus Isaksson åkte sig fri, men missade avslutet. Liggandes på isen vevade Isaksson till med klubban varpå pucken hamnade hos en framstormande Harju som gavs öppet mål. Hans sjätte fullträff i kvalserien. En notering som gav honom andraplatsen bakom Trojas Nikolai Meyer i skytteligan.

– Harju är en av spelarna som tagit stora kliv under säsongen, berömde tränaren Anders "Krobbe" Johansson.

En andraplats i skytteligan i kvalserien innebär förstås att han fått mångas ögon på sig.

– Men, jag vet inte något om hur olika spelare tänker inför kommande säsong. Vi får se hur det blir, sa "Krobbe".

– Några spelare hamnar säkert i andra klubbar, men jag tror och hoppas att vi kan bygga vidare på den här truppen, sa Borlängetränaren Dennis Hall.

För vilka spelare i de respektive lagen som det var sista matchen med gänget återstår att se. En hektisk tid där SHL-spelare värvas till olika ligor runt om i världen väntar. SHL-klubbarna plockar i sin tur ofta från allsvenskan och de allsvenska från hockeyettan. Det är så det brukar fungera i hockeybranschen. Ettan i norra allettan, Borlänge, och tvåan Piteå får göra ett nytt försök mot en allsvensk biljett kommande säsong. Det blev trean i norra allettan, Västerås, som till sist nöp en av de alllsvenska platserna. Västervik knep den andra.