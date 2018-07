Piteå IF har haft en otrolig vårsäsong av Damallsvenskan. Laget är just nu Sveriges bästa lag och leder serien med två poäng före Göteborg inför omstarten nästa helg. Därför var laget självskrivna favoriter när de skulle möta Kalixlaget som huserar i den näst högsta serien. Som i sin tur haft en stökig vår med två tränaravhopp, nu senast Andreas Nilsson. För drygt en vecka sedan presenterades en lösning på den posten, rutinerade Kenth Wärja.

Serieledande Piteå var även laget som inledde bäst och satte Assi under tryck. Redan efter fyra minuter kom lagets första mål. En lång hörna sökte sig mot bortre stolpen där Madelen Janogy dykte upp och kunde stöta in ledningsmålet för Piteålaget. Reaktionerna på målet blev att Assi kom mer och mer in i matchen och kunde hålla i bollen. Däremot hade laget svårt att komma till vassa målchanser. Istället var det återigen Piteå som kom till nästa klara målchans. Cecilia Edlund frispelades men där målvakten gick åt rätt håll. Returen på skottet studsade via hennes huvud men den gick i stolpen.

– I första halvlek hade vi ett antal lägen som med flyt vi kunde fått med oss. Ska man vinna över Piteå som är ett topplag i allsvenskan, då måste man ha lite flyt också, säger nytillträdde Kenth Wärja.

På första halvlekens sista spark gjorde Janogy sitt andra mål för kvällen. Hon tog några steg in i banan och klippte till med vänsterfoten i bortre hörnet.

– Man ser att vi har haft ett uppehåll och tekniken är lite knakig. Vi slår bort många pass och det är inte helt perfekt. Men jag tycker ändå att vi försöker jobba med vår taktik, säger Piteås Nina Jakobsson.

Till andra halvlek genomförde Piteå flertalet byten och laget gick mer på försvar. När Assi flyttade fram laget för att jaga efter ett reduceringsmål punkterade Piteå definitivt matchen. Nina Jakobsson hittade igenom efter högerkanten och kunde luska fram ett farligt läge. Hon hittade luckan mellan målvakten och första stolpen och fastställde slutresultatet till 3–0.

– Vi byter många spelare så det klart att det händer någonting. Sedan tycker jag ändå att vi försöker jobba med uppspelen och får fast lite bollar och kan skapa en del lägen, säger målskytten Jakobsson.

Trots förlusten var det en nöjd Assitränare efter matchen.

– Jag tycker att flera av våra spelare gjorde en bra insats. Men vi såg självklart vissa saker som vi ska förbättra, säger Wärja.