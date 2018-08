Den tidiga seriefinalen var på förhand en av de största matcherna i norrbottnisk fotbollhistoria. Piteå tog sig an ett formstarkt Göteborg med sex raka segrar där den senaste förlusten kom mot just norrbottningarna. Då avgjorde June Pedersen med en frispark från distans. Men hon saknades i söndagens batalj och var avstängd efter att hon dragit på sig säsongens tredje gula kort i bortamötet med Limhamn-Bunkeflo förra helgen.

– Wow, är sammanfattningen. Det är en otrolig fotbollsmatch och redan på förhand vet man att det kommer vara en insats från båda lagen som är hög med hög intensitet. Helt makalös prestation av spelarna, säger Piteåtränaren Stellan Carlsson.

Gästande Göteborg inledde piggast och kom tidigt i matchen till flera heta chanser. Där nyförvärvet från Hammarby, Julia Zigiotti Olme var allra närmast ett ledningsmål. Redan i matchens inledning bröt hon sig fri men efter en misslyckad sista touch på bollen kunde Piteåförsvaret rensa undan. Gästernas mål skulle dock komma när Rebecka Blomqvist bröt sig loss på vänsterkanten och hittade in till en fristående Zigiotti som enkelt kunde lägga in ledningsbollen. Men Piteålagets styrka den här säsongen har varit att vända underlägen och precis som sin vana trogen kvitterade laget innan halvtid. Utjämningen kom när mittfältaren Nina Jakobsson testade ett distansskott som ställde Göteborgsmålvakten Jennifer Falk och letade sig in i nät. Glädjen över kvitteringen blev dock kortvarig i Piteålägret när landslagsmeriterade Olivia Schough kunde lägga in bollen i öppet mål efter en misstajmad målvaktsutrusning.

– Det har blivit så att lagen vi möter slår längre bollar på oss också inriktade på att försöka kontra. Det är ett väldigt offensivt sätt vi spelar på. Vi startar så himla bra men sedan får vi en skada på Lena (Blomqvist) och ett baklängesmål samtidigt. Det var riktigt jobbigt. Vi kvitterar till 1–1 och har flera chanser alldeles innan paus. Men sen kontrar de igen och gör 1–2 precis innan vi går in till halvtid., konstaterar Carlsson

Göteborg utökade sin ledning i inledningen av den andra halvleken genom Elin Rubensson efter ett drömanfall som närmast kan liknas vid ett sovjetiskt hockeyanfall på sent 1900-tal. I princip omedelbart efter Göteborgsmålet fick Piteå en frispark centralt på offensiv planhalva. Faith Ikidi förvaltade den på bästa sätt och frisparken nickskarvades i mål av tvåmålskytten Nina Jakobsson. Hemmalaget skulle även få ett drömläge att återigen kvittera matchen bara minuter efter reduceringsmålet, efter ett inlägg som gick på armen på en Göteborgsförsvarare. Domaren pekade på straffpunken, ett läge Julia Karlernäs förvaltade på bästa sätt och räddade en poäng till Piteå, trodde många. Men efter ett flygande hemmaanfall där inhoppande Cecilia Edlund friställde Julia Karlernäs med en sidledspassning blev mittfältaren på nytt poängräddare. Men denna gång såg hon till att alla tre poäng och serieledningen stannar i Norrbotten.

– Det är tufft speciellt med ett tidigt 1–3 mål. De har ett bra läge efter det som Cajsa räddar. Sen plockar tjejerna fram vinnarskallar som nästan inte finns.

– Ja, absolut. Det är ett väldigt kontringsinriktat och snabbt lag med bra djupledsspel. Många lag spelar på det viset men de flesta gånger löser vi de sakerna. Då behövs en sån här dag när de har ganska hög effektivitet på de chanser de har. Då kan man bli straffad. Återigen finns det en vinnarskalle i spelarna som är fantastisk. Vi gör en andra halvlek som är bra. Det är så innan deras 1–3 mål att vi har startat den halvleken bra. Sedan gäller det att fatta ett beslut när det står 3–3, ska man nöja sig eller köra. Vi valde att köra och fick utdelning också.

Tvåmålskytten Nina Jakobsson var lyrisk efter slutsignal.

– Det är helt sjukt, det finns ju inte. Det känns fantastiskt och när man har gjort det några gånger så vet man att man har det med sig och att man kan. Det är så skönt på planen att alla har den känslan. Det gör att vi blir modigare och vågar verkligen gå för det.

– Vi har ju skaffat oss ett jättebra utgångsläge, så klart. Men det är många matcher kvar och väldigt mycket som kan hända. I dag (läs söndag) var det verkligen en match som var viktig inför fortsättningen, konstaterar hon.