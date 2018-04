Det var i den sista omgången av fjolårets elitetta som IFK Kalmar vann mot Assi IF och snuvade norrbottningarna på den allsvenska platsen. Då var Fredrik Söderholm tränare för Assi.

Nu tillhör han ledarstaben i Piteå IF och i morgon får han chans på personlig revansch mot just IFK Kalmar i den allsvenska premiären.

– Det ska bli väldigt kul att möta Kalmar igen. De gick upp helt rättvist i fjol. Det är en nykomling med mycket energi, men jag tycker att vi har bra koll på hur de spelar, säger Fredrik Söderholm.

|

När han lämnade Assi IF efter förra säsongen visste han inte vart han skulle hamna. Länge stod han utan klubb och ställde in sig på ett sabbatsår.

Men när Piteå IF:s huvudtränare Stellan Carlsson drabbades av sjukdom i familjen i vintras kontaktade klubben Fredrik Söderholm och frågade om han kunde tänka sig att hjälpa till. Det kunde han.

Nyligen drabbades dessutom Piteås assisterande tränare Jonas Edholm av en sjukdom så Fredrik Söderholm tar stundtals ett väldigt stort tränaransvar för den allsvenska klubben.

– Stellan är och kommer alltid att vara huvudansvarig när han är med. Men när inte Stellan är med så går jag in som huvudansvarig. Nu har jag Jossan med mig också, det funkar jättebra, säger han och syftar på mittfältaren Josefin Johansson som under sin graviditet hjälper till på sidan av planen.

|

Fredrik Söderholm trivs bra i Piteå IF.

– Om man bortser från varför jag är här så var det naturligtvis en chans och en möjlighet att få vara på en ännu högre nivå. Det är klart att det har varit en besvärlig situation, men jag tycker att det har gått bra.

– Det är svårt att beskriva. Egentligen tyckte jag att vi hade en jättebra organisation i Assi. Men när man kom till Piteå så inser man att det var ett snäpp till. Framför allt på spelarsidan. Man tränar lite mer, man är lite mer förberedd och ännu mer noggrann. Det krävs lite mer av varje.

– Äntligen får vi sätta igång. Det märks i hela laget att det närmar sig. Alla har steppat upp ytterligare en nivå.

– Piteå IF har ju under flera år haft lilla bronset (fjärdeplatsen). Det ska man komma ihåg att det är väldigt, väldigt bra gjort. Nu har vi inget specifikt resultatmål, men vi vet att vi kan slå alla lag om vi spelar bra. Har man nosat på stora bronset (tredjeplatsen) under flera år är det givetvis dit vi siktar. Men Rosengård och Linköping är de stora favoriterna.

Trots att Piteå IF de tre senaste åren slutat trea, fyra och fyra i allsvenskan slår laget ur underläge, menar Fredrik Söderholm.

– Absolut. Så är det alltid. Vi här uppe i norr kan inte spela den typen av träningsmatcher som de andra gör. Vi lever en annan tillvaro. Så vi får visa oss på styva linan när serien sätter igång.

– I Piteå är det kollektivet som är den största nyckeln. Det är styrkan i laget. Men sen är det kul att vi också har spelare som kan bryta mönster i vårt anfallsspel. Det är så härligt med Piteå att det är så stor konkurrens på de olika positionerna.

Han hyllar den kombination av nya och gamla spelare som finns i klubben.

– Vi har spelare som växer och flera nya spelare som kommer mer och mer. Det kan vara Nina Jakobsson, Madelen Janogy eller Selina Henriksson. Samtidigt så har vi ju de där veteranerna och Piteåtjejerna med June Pedersen, Emelie Lövgren. De som har varit med i många år och står för någonting i Piteå. Det är en jättebra kombination. Jag ryser när jag tänker på hur härligt det är med så många lokala spelare.