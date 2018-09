När SHE:s nordligaste lag nu går in i sin tredje säsong i SHE är det med en stark positiv känsla trots en storförlust i årets sista träningsmatch.

– Jag tycker vi har ett starkare lag än i fjol och det tycker jag vi visat under försäsongen också. I lördags fick vi inte till försvarsspelet men anfallsmässigt ser det bra ut. Förra året var vi alltid bra i försvaret men hade svårt att göra mål. Därför tycker jag att det var skönt att vi gjorde 28 mål mot Skuru, men att släppa 37 mål är absolut under all kritik och vi vet att vi kan bättre, säger Emmy Nordmark om försäsongen.

Mittnian Nordmark var under förra året en stor del av Boden Handbolls offensiv. I SHE:s skytteliga blev det femteplats med 122 fullträffar och i assistligan en ännu bättre prestation placeringsmässigt där hon slutade på en fjärdeplats med 54 målgivande passningar. Ett fint facit som nu ska kryddas med ännu mer ansvar över hela banan.

– Förra säsongen fick jag inte så stort förtroende bakåt utan jag bytte med Emma i försvarsspelet. Nu har jag fått mer förtroende i defensiven. Det har känts bra och det är roligt att kunna trycka på i omställningarna från försvar till anfall istället för att komma in från sidan.

Men det är inte bara Emmy som ska komma rätt i sin roll. Inför säsongspremiären har Bodenlaget ny tränare och åtta nyförvärv att spela in. Men ändå är det ett tryggare kollektiv i årets upplaga, anser Nordmark.

– På pappret har vi duktiga spelare men sen har vi fått ihop det väldigt bra, säger Emmy och fortsätter.

– Det är så fina tjejer och det är sådan himla stor glädje i laget. Det känns som vi spelat betydligt längre med varandra än vi har och att vi har känt länge. Det är en fin stämning i laget och det är viktigt för det bär man med sig ut på planen sedan. För mig är det viktigt med energi, glädje och känslor och det har vi fått in nu, säger Emmy Nordmark.

Nu väntar sista uppladdningsveckan som kommer bli en lite udda sådan för dem nya utländska spelarna i laget.

– I veckan ska tjejerna få äta surströmming. De vet inte alls vad det är. De har nog inte känt doften ens men vi har varnat dem, skrattar Nordmark och tillägger

– Sen har vi annan mat också så vi får se vad de väljer men surströmming är ju godare än det luktar.