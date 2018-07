V64-1, 2640 meter auto: 1) Master Blaster, Rikard N Skoglund, 15,5 (16) 2) MediasLittleToxic, 15,8 (151) 3) Ovicii, 15,8 (157) 4) Falcon W.F., 16,1 (339) 5) Judgetrouble, 16,2 (693) 6) Tranquillo, 16,3 (255). Opl: Unite' Gams (27), Grimaldi (886), Jewel Zon (299), Aphex A.F. (464), Chick U.N.G. (909). Tvilling(6/11): 11,49. Trio(6-11-7): 87,23. Odds: 1,67. Plats: 1,19-2,08-1,68. Struken: 10.

Noterat, V64-1: Master Blaster lunkade fram till dödens via tredje/fjärdespår runt första sväng. Tackade för sig utvändigt andrahandsfavoriten Unite Gams halvvarvet från mål. Vann ohotad. Medias Little Toxic försökte följa med i rygg. Plusbetonad även om han blev frånåkt. Ovicii hängde med i draget. Avslutade starkt till tredjeplatsen.

V64-2, 2140 meter auto: 1) Skaffer Elden, Santtu Raitala, 26,9 (31) 2) Gomnes Birk, 26,9 (51) 3) Hustvet Lyn, 27,5 (22) 4) Filippa Tabac, 28,1 (681) 5) Klack Kungen, 28,2 (508) 6) Lennart Viking, 28,6g (129). Opl: Gjerde Sindy (1001), Gullpål (797), Vertigo Kongen (223), Järvsögrej d4g (82). Tvilling(5/10): 7,66. Trio(10-5-7): 53,55. Odds: 3,15. Plats: 1,44-1,65-1,28. Strukna: 4 och 12.

Noterat, V64-2: Skaffer Elden i kön. Anföll över sista långsidan. Travade snabbt i spåren runt slutsvängen. Kopplade grepp i sista stegen mot mål. Gomnes Birk förlorade spetsstriden mot Hustvet Lyn. Kom ut i andrapar utvändigt halvvarvet från mål. Kopplade greppet på ledande Hustvet Lyn i början av upploppet. Tappade segern strax före mål. Järvsögrej i dödens. Galopperade som slagen in på upploppet. Lennart Viking i tredjepar invändigt.

V64-3, 2140 meter auto: 1) Sangrita Ås, Ulf Ohlsson, 14,3 (73) 2) Gathania, 14,5 (171) 3) Dusktodawn Sisu, 14,5 (14) 4) Aida Brick, 14,6 (115) 5) Happy Hayley, 14,7 (90) 6) Lisas Karamell, 14,8 (453). Opl: Liketomoveitmoveit (883), Clear Eyes (145), Hawaii Rigas (1009), Viktoria Swing (247). Tvilling(10/11): 37,35. Trio(10-11-2): 222,47. Odds: 7,30. Plats: 1,35-1,52-1,14. Strukna: 3 och 4

Noterat, V64-3: Sangrita Ås i fjärdepar utvändigt. Följde med när Gathania (andrapar utvändigt) och Clear Eyes (tredjepar) attackerade i spåren runt slutsvängen. Sangrita Ås spurtade sylvasst över upploppet och avgjorde lätt. Dusktodawn Sisu forcerades till spets efter ett halvvarv. Fick press av Happy Hayley. Happy Hayley verkade sitta på leken in på upploppet men stumnade. Dusktodawn Sisu var tapper men kunde inte försvara sig mot Gathanias och vinnarens slutstötar.

V64-4, 1640 meter auto: 1) Zell Memento, Rikard N Skoglund, 13,8 (101) 2) Kennet Sisu, 14,3 (96) 3) Dajmen Am, 14,4 (35) 4) Lowe R.Ö.K., 14,5 (27) 5) Tommaso America, 14,5 (230) 6) Mind Magic, 14,7 (94). Opl: Kicking Viking (275), Tigerfeet Dynamite (60), California (692), Omaha Broline (907), K.B.Millanson (1186), Gentle Tooma (956). Tvilling(4/5): 29,61. Trio(5-4-1): 347,72. Odds: 10,11. Plats: 2,97-2,85-2,18.

Noterat, V64-4: Zell Memento till spets. Släppte till Lowe R.Ö.K i första sväng. Zell Memento fick luckan strax innan upploppets början. Avgjorde med en vass slutstöt. Kennet Sisu i tredjepar utvändigt. Vann klungspurten. Dajmen A.M i tredjepar invändigt. Fastnade med mycket sparat. Tigerfeet Dynamite i andrapar utvändigt. Verkade segerfarlig runt slutsvängen. Tröttnade.

V64-5, 2140 meter: auto: 1) Global Solidarity, Mika Forss, 14,4 (26) 2) Andover Streamline, 14,5 (78) 3) Desuper Filius, 14,6 (128) 4) Kossu Sisu, 14,7 (151) 5) Valley Streamline, 14,7 (36) 6) Caligula F., 14,8 (328). Opl: French Target (239), Odin Töll (135), Oleander Face (157), Quattro Lane (185), Global Racecourse dug (151). Tvilling(4/11): 13,48. Trio(11-4-5): 173,71. Odds: 2,68. Plats: 1,72-2,67-3,46. Struken: 9.

Noterat V64-5: Andover Streamline till spets med Valley Streamline i vinnarhålet. Global Solidarity kördes fram till dödens efter 800 meter. Global Solidarity reglerade allt ganska enkelt till slut. Andover Streamline föll med flaggan i topp. Bet ifrån sig fram till hundra meter från mål.Desuper Filius i tredjepar utvändigt. Avslutade starkt i skymundan. Kossu Sisu i andrapar utvändigt. Kunde inte blanda sig i striden.

V64-6, 2640 meter: 1) Crystal Bay, Sandra Eriksson, 15,0 (134) 2) Mellby Ess, 14,8 (194) 3) Faith in Life, 15,4 (62) 4) Shiny Boss, 15,4 (90) 5) Jetline, 15,5 (345) 6) Denver Brodde, 15,3 (450) 7) Rally Esset, 15,3 (121). Opl: Lennox Laday (555), Sulaiman O.K. (135), New Flame (321), Miss Golden Quick (38), Bishop (82), Jazza Håleryd (221), Replay Pellini (71), Bunker Shot dug (295). Tvilling(6/9): 118,12. Trio(6-9-8): 2347,61. Odds: 13,46. Plats: 5,78-5,92-4,13.

Noterat: V64-6: Crystal Bay till spets. Släppte till Faith In Life som i sin tur gav kommandot till Shiny Boss. Crystal Bay hade en bit fram halvvarvet från mål men kom ifatt ledaren i början av upploppet. Avgjorde utan problem. Reeplay Pellini forcerades fram till dödens efter ett varv. Tröttnade tidigt. Mellby Ess i andra, tredjepar utvändigt. Spurtade bra men hade för långt fram. Sulaiman O.Kgalopperade stort från start. Reparerade starkt i skymundan. Segerstrider felfri. Jetline invändigt en bit ned i fältet. Bra avslutning igen.

Övriga lopp:

Lopp 1, 2140 meter: 1) Eragon C.B., Krister Söderholm, 18,5 (195) 2) Kiara Royal, 17,8 (311) 3) Mindyourtime W.F., 18,6 (238) 4) Hekla Boko, 18,7 (140) 5) Just in Time L.A., 18,7 (28) 6) Mellby Guava, 18,1 (453) 7) Facebook Am, 18,1 (92). Opl: Hope Maguire (22), Urano Streamline (190), Superman K.R. (518), Pearl Lini (926), Helix (247), Arctic Raj (511). Tvilling(2/14): 161,19. Trio(2-14-4): 1645,01. Odds: 19,50. Plats: 3,71-4,82-4,82. Strukna: 8 och 12.

Lopp 2, 2140 meter auto: 1) Zaplac, Kim Eriksson, 16,3 (96) 2) Whispering Pines, 16,4 (127) 3) Nemea Geisir, 16,5 (174) 4) Yoshi Ness, 16,5 (27) 5) Gosset, 16,6 (142) 6) Milla Sonik, 16,6 (32). Opl: Enjoy's Miss X. (100), Topgun (104), Costasera (736), Nice Force (1438), It's All About Me (309), Sjöhultets Lilo d12g (618). Tvilling(2/6): 61,75. Trio(6-2-8): 894,96. Odds: 9,63. Plats: 2,79-3,33-4,32.

Lopp 3, 2140 meter: 1) Beddinge's Pride, Kaarlo A Palojärvi, 16,4 (228) 2) Al's Raging Ace, 16,0 (240) 3) Cordial Capriccio, 17,1 (144) 4) Anthem, 17,1g (286) 5) Weasel W.F., 17,1 (403) 6) Kahlua Bishop, 17,3g (622) 7) Västerbo Daiquiri, 16,7 (411) 8) Crown Prince W.W., 17,7g (33). Opl: Timetoleaveagain (956), Let's Dance L.A. (1245), Walkaway Lane (53), Imma Hanover d8g (46), Abrystir d10g (244), Proud L.A. d13g (42). Tvilling(2/12): 253,09. Trio(2-12-3): 4288,54. Odds: 22,89. Plats: 8,11-6,15-7,24. Struken: 10.

Lopp 4, 2140 meter auto: 1) Veer, Tapio Kalaja, 16,3 (19) 2) National Knight, 16,5 (397) 3) Viking Pride, 16,6 (77) 4) Bullet Bill, 17,4 (241) 5) Lady Ecus, 17,6 (197) 6) Wall Street Neo, 18,6 (77). Opl: I'm Gonna Getcha (121), Speedy La Ghost (248), Lina Lee (564), Sofarsogood L.A. dvändg (43). Tvilling(5/7): 23,38. Trio(7-5-2): 207,28. Odds: 1,97. Plats: 1,51-5,87-2,22. Strukna: 4 och 10.

Lopp 11, 2140 meter: 1) Fayette Sisu, Ulf Ohlsson, 18,0 (34) 2) One More Please, 18,9 (42) 3) Beach Lover, 19,0 (239) 4) Sylvester Töll, 19,2 (336) 5) Hyacinth, 18,8 (60) 6) Case By Case, 19,5 (108) 7) Amarula Bishop, 18,8 (745). Opl: Mellby Green (274), Fifth Avenue Vice (123), Realsbo Quattro (162), Rim Bay Juliet (354), Ghost of Andover (189), Loritz Memoro (566), Pippi Makeba d15g (179), Home Made Candy d11g (197). Tvilling(5/12): 13,89. Trio(12-5-4): 479,45. Odds: 3,46. Plats: 1,76-2,81-4,29..