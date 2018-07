Boden Hockey:

– Vi har föryngrat truppen inför säsongen. Det känns som att vi har ett motiverat lag som är beredda att göra jobbet. En bra mix med yngre spelare men även med nåra äldre rävar. Vi känns hungrigare inför den här säsongen tycker jag, säger tränaren Robert Nordberg.

– Vi har en forward och en backplats som fortfarande är öppen som behöver fyllas på.

– Vi har gjorde de förlängningar eller omförhandlingar, kan man säga, som vi har tänkt oss. De har öppna platserna är tänkt att fyllas på utifrån.

– Vi försöker få in nytt blod och vi försöker titta på spelare som är utanför den här regionen. Annars är det lätt att man bara håller på att ta från varandra i division ett, vilket vi inte utvecklar svensk hockey eller den norrbottniska hockeyn.

– Vinna sista matchen är det väl alltid, skämt åsido. Vi och ledningen har väl en långsiktig målsättning att ta oss till Hockeyallsvenskan som är något vi jobbar efter. Den målsättningen som vi har till i vinter är väl att försöka toppa det vi gjorde i fjol.

Piteå Hockey:

– Vi ska ha in en forward till och det tror och hoppas jag blir Magnus Isaksson, då är vi klara med forwardssidan. Där har vi bytt (Jonatan) Harju och (Petter) Mäkitalo och jag tycker att vi har fått in karaktärsspelare i form av bland annat Pontus Wikström från Skövde. Man kan rent generellt säga att det är klart att det är duktiga spelare som har lämnat både på forwards- och backsidan. Jag tycker att vi har kompenserat det med karaktär och jag tror inte att vi föll i kvalserien i fjol för att laget inte var tillräckligt skickligt., säger klubb- och sportchefen Jonatan Glader.

– Som sagt, den är kanske inte riktigt lika skicklig men lite starkare karaktärsmässigt.

– Den långsiktiga målsättningen är att vi ska upp i Hockeyallsvenskan, punkt. Sen om det sker i år så är vi jätteglada för det skulle det inte göra det så har vi ingen panik över det. Vi vet att vi fortsätter att bygga långsiktigt och strävar efter att få en bättre och bättre verksamhet. En organisation som gör att vi klarar av att ta steget till Allsvenskan. Vi gjorde i fjol en skuggbudget för det som skulle krävas för att ta oss dit. Jag tycker att vi givetvis har en bit kvar, både organisatoriskt och ekonomiskt, och har tagit flera kliv i rätt riktning.

– Jag tycker den ser riktigt bra ut. Vi har ett ungt J18-lag men som är väldigt talangfullt. Vi har en stor och bred trupp i J20 som jag tror kommer vara ett topplag i J20 Elit. Vi kan gå riktigt långt och spela många tuffa och roliga matcher. Det finns ingen vision i nuläget om att spela J20 Superelit.

– Absolut.

Kiruna AIF:

– Vi är i princip färdiga med truppbygget så här långt. Vi har ganska mycket nytt men vi har tagit in det som har fattats. Efter förra året fick alla spelare i truppen möjligheten att vara med upp i division ett. Sedan utifrån vilka som har sagt ja och nej har vi byggt ett lag utifrån detta, säger huvudtränaren Christer Dreberg.

– Vi har tagit in spelare på varje position. En ny målvakt i Carl Hjälm och tagit in två nya backar, Linus Rosdahl och Marcus Rhodin. Även forwardssidan förstärkts med två stycken centrar. Vi har varit noggranna med att se vad som ska tas in. Vi har inte tittat på färdiga spelare. Unga och hungriga spelare med en bra drivkraft och har en hög ambition. Deras egenskaper som hockeyspelare ska passa in i vårt sätt att spela hockey. Deras karaktär och egenskaper har varit avgörande för att de har kommit till AIF. Målet är att starta säsongen med den trupp vi har nu.

– Som nykomling i division ett är det svårt att sätta en konkret målsättning. Vi har en treårsplan som vi arbetar efter men vad som definitivt är klart är att Kiruna AIF ska spela division ett-hockey säsongen 19/20, punkt slut.

– Det är självklart jätteintressanta matcher. Något som många med all säkerhet har längtat efter i Kiruna. Man såg bara förra året när vi hade en J18-match mellan AIF och IF och där var det över 800 personer. Visst är det något som lockar både som spelare och ledare men inte minst supportrar och sponsorer.

Kalix HC:

– Läget inför säsongen är väl under kontroll. Vi har ju försökt att bygga vidare på truppen som vi hade i fjol och egentligen ersätta de spelartyper som vi har tappat. Det blir spännande, säger tränaren Niklas Dahl.

– Det där är alltid svårt. Då visste vi ju vad alla spelare går för. När vi tar in nya spelare så kollar vi upp referenser på dem, sett video och pratat med dem. Men man vet ju aldrig riktigt hur det funkar i den här miljön som vi försöker att ha. Vi har förhoppningar på att de ska kunna ersätta de spelare som vi har tappat och kanske till och med bli bättre. Det känns bra men har fortfarande några osäkra kort som har varit skadade. Vi hoppas på en bra säsong.

– Vi försöker att jobba mycket med våra egna, framförallt. Bygga underifrån med juniorspelare och har några 99:or och 98:or som kommer vara med och slåss om en tröja i laget. Vi har även kontakt med några spelare som vi tror kommer att ansluta till Kalix Hockey inom en snar framtid. Vi har någon plats som vi har öppen. Det är kul att det är spelare som hör av sig till oss nu när vi har börjat synas mer på hockeykartan och visat att vi kan utbilda och utveckla spelare på ett bra sätt.

– Vi har kvar båda målvakterna från förra säsongen. Dessutom har de flesta backar valt att stanna kvar. Vi har en backposition som eventuellt ska fyllas. Sedan är det forwardssidan som vi har haft störst tapp på och det är där vi fyller mest. Det beror på hur läget ser ut men jag skulle tro att det kommer dyka upp en forward och en back. Gärna spelare med lite storlek för det är något jag känner att vi saknar i dagsläget.

– Resultatmässigt har vi gått väldigt bra de sista åren och vi vill inte vara sämre. Det är svårt för en liten klubb som oss när det är lag som rycker våra spelare som vi tänkt bygga kring och får ofta börja om på nytt. Det är svårt att ha en målsättning då utan vi får samla laget och ha det på plats och får känna efter var vi befinner oss.

Kiruna IF:

– Vi har hamnat i en bra fas hela tiden sedan säsongen tog slut på is och har haft ett bra snack med de som vi har i truppen. Vi har många egna produkter i laget och fick tidigt klart med en stor del av dem. Sedan har det flutit på bra och har inte varit särskilt aktiva alls den senaste månaden. Vi har en trupp som känns ganska stabil och är förmodligen den vi kommer har när vi går på is om mindre än en månad, säger tränaren Robert Lahti.

– Klar är man väl aldrig men i alla fall till när vi går på is är det inte särskilt mycket mer som ska in.

– Vi håller allt öppet men man får se hur allt ser ut när vi går på is och har haft de första träningarna.

– Vi vill vara bättre än i fjol och då var vi åtta av elva lag i grundserien. Vi siktar på topp fem, alltså allettan.

– Det blir roligt. Det är alltid kul att spela inför mycket folk och jag antar att intresset för de här matcherna kommer att vara ganska stort. Det blir roliga matcher för alla inblandade. Vi hade lite tur med spelschemat och fick AIF redan i första matchen så det blir en extra krydda. Det är bara kul.

Fotnot: Vi har sökt Asplövens HC för en kommentar. I dagsläget har klubben fyra spelare under kontrakt.