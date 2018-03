Det var en frustrerad Björn Sandström som gick i mål på 15 kilometer på SM.

Piteå Elit-åkaren gick runt i flera minuter och tog sig för ansiktet.

Förklaringen? Han ramlade inför målgången.

– Jag låg bakom Marcus (Hellner) och så skulle jag putta på. Men jag fastnade på hans skida och kraschade där det gick som snabbast.

Medan Sandström stod och pratade med Sporten låg han på pallen.

– Jag tappade säkert 20 sekunder på det. Om jag tappar medaljen kommer jag ... det får inte stämma.

Sandström tappade ingen medalj.

När samtliga gått i mål var han nästan en minut efter Daniel Rickardsson på tredje plats.

– Det kändes bra, säger Sandström om loppet fram till kraschen.

Han åkte en hel del med Viktor Brännström, Piteå Elit.

– Jag drog mest, men han drog lite på slutet.

– Det var väl inte pallen jag missade, de här kommer gå in mellan, säger Sandström när Oskar Svensson åkt in på andraplatsen och Jens Burman åkt in som fyra.

Känns det surt?

– Det var jävligt klantigt. Men jag missade ingen medalj.

Viktor Brännström blev åtta – och gladdes över topp tio-platsen:

– Det kändes bra, jag är nöjd med min prestation. Jag hade inte kunnat köra fortare.